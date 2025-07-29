Память о войне связала народы: Мишустин рассказал трогательную историю о Кемеле Токаеве

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Во время визита в Омск премьер-министр России Михаил Мишустин поделился личной историей, связанной с отцом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева — писателем и фронтовиком Кемелем Токаевым. Его слова прозвучали в филиале Казахского национального университета имени аль-Фараби, сообщает сообщает Lada.kz.

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Лечение Кемеля Токаева в Омске: память о героическом прошлом

Глава российского кабмина напомнил, что в годы Великой Отечественной войны Кемель Токаев проходил лечение в омском госпитале. Он отметил, что помощь фронтовику оказали врачи, работавшие под руководством знаменитого хирурга-ортопеда Гавриила Илизарова.

«Мы только что приехали из больницы для ветеранов, в которой, так случилось, уважаемый Кемель Токаев от Илизарова получил лечение. Об этом были большие репортажи. Очень приятно, что наши врачи помогли семье Президента Казахстана», — сказал Мишустин.

Он также подчеркнул важность совместной истории России и Казахстана, напомнив о братстве и победе в Великой Отечественной войне.

Особое внимание — вопросам образования

Мишустин выразил признательность Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за поддержку образовательных инициатив, отметив его личную заинтересованность в развитии российско-казахстанского научного и академического сотрудничества.

«Я знаю, как относится и к российскому, и казахстанскому образованию уважаемый Президент Казахстана. Восемь филиалов лучших российских вузов, открытых в Казахстане, подтверждают это отношение и важность наших совместных проектов», — заявил премьер-министр.

Омский филиал КазНУ — символ дружбы двух стран

Открытие филиала Казахского национального университета имени аль-Фараби в Омске состоялось в ноябре 2024 года. На торжественной церемонии присутствовали президенты Казахстана и России. Новый филиал стал одним из знаковых примеров расширения гуманитарного сотрудничества между двумя государствами.

Кемель Токаев: путь фронтовика и писателя

Кемель Токаев (1923–1986) — известный советский писатель, журналист и участник Великой Отечественной войны. Был призван на фронт в 1942 году, служил командиром отделения 226-й стрелковой дивизии. После ранения продолжил службу в 7-м гвардейском танковом полку. Его книга «Солдат ушел на войну» — это пронзительное свидетельство о мужестве, боли и испытаниях фронтовиков.