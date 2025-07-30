«Почему Казахстан издевается над нами?»: водители грузовиков жалуются на беспредел на посту «Сырым»

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На границе Казахстана и России вновь образовалась многокилометровая пробка из большегрузных автомобилей. Водители фур заявляют, что простаивают часами и винят в этом казахстанскую сторону, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Мой Город".

Фото: "Мой ГОРОД"

Фуры застряли в 24-километровой очереди

В редакцию «МГ» обратились дальнобойщики, недовольные условиями пересечения границы через пункт пропуска «Сырым» в Западно-Казахстанской области. По их словам, на нейтральной полосе между Россией и Казахстаном скопилось большое количество грузовиков — длина пробки достигла 24 километров.

— Почему Казахстан так обращается с дальнобойщиками? — возмущаются водители. — Очередь со стороны России — 24 километра. Российский пост «Маштаково» работает оперативно: фуры проходят досмотр и выстраиваются в нейтралке. Но дальше движение замирает — казахстанская сторона ничего не делает.

Обвинения в адрес казахстанского пункта пропуска

Дальнобойщики утверждают, что казахстанские пограничники не только затягивают оформление, но и якобы предъявляют дополнительные требования к транспортным средствам. В частности, жалобы касаются досмотра фур, у которых отсутствуют специальные проходы — такие машины якобы разворачивают обратно в Россию.

— Мы уже проходим рентгеновскую проверку на российской стороне. Казахстан заявляет, что у поста «Сырым» есть необходимое оборудование для досмотра, но на деле этого нет, — пишут возмущённые водители.

Власти утверждают: работа идёт в штатном режиме

В Департаменте государственных доходов Западно-Казахстанской области отреагировали на жалобы и заявили, что все службы на посту работают в обычном режиме, без сбоев. Однако это заявление не совпадает с тем, что происходит на месте, по словам самих водителей.

Реконструкция КПП «Сырым»: что известно

Проблемы на пункте пропуска «Сырым» обсуждаются не впервые. Ещё 1 июля в Палате предпринимателей ЗКО прошло совещание, посвящённое будущей модернизации и реконструкции этого КПП. Тогда было объявлено, что с 10 июля пункт частично закроется на 16 месяцев. Легковой и пассажирский транспорт должны были перенаправить на альтернативные посты: «Таскала», «Шаган» и «Аксай».

Однако уже 9 июля исполняющий обязанности директора ЗКОФ АО «НК «КазАвтоЖол» Мирлан Насипов сообщил, что сроки закрытия изменились — реконструкцию отложили на неопределённое время.

Позже представители «КазАвтоЖол» уточнили новую дату: проезд через «Сырым» будет временно ограничен для легковых автомобилей и автобусов с 4 августа 2025 года. Эти меры продлятся, ориентировочно, до конца 2026 года — до 31 декабря.

Заключение

Ситуация на границе между Казахстаном и Россией продолжает вызывать нарекания у дальнобойщиков. Несмотря на заявления властей о штатной работе и предстоящей реконструкции, реальные условия пересечения КПП «Сырым» оставляют желать лучшего. Водители фур просят обратить внимание на проблему и принять меры для ускорения прохождения границы.