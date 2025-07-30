Трагедия на АЗС в Кокшетау: водитель погиб под колесами собственного грузовика

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28 июля в Кокшетау произошел несчастный случай, унесший жизнь молодого мужчины. Как сообщают в департаменте полиции Акмолинской области, трагедия случилась рано утром на одной из автозаправочных станций города, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform .

Фото: bangkokbook.ru

Остановился проверить машину — и попал под нее

По предварительной информации, 33-летний водитель грузовика марки Shacman после заправки припарковал транспортное средство и самостоятельно залез под него, предположительно с целью осмотра или устранения неисправности. Однако в этот момент машина неожиданно тронулась с места и наехала на мужчину.

«Пострадавший получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия», — сообщили в полиции.

Начато расследование и проверка по линии охраны труда

По факту гибели водителя начато досудебное расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить точные причины и обстоятельства произошедшего. Кроме того, к проверке подключился государственный инспектор труда — специалисты намерены выяснить, соблюдались ли правила техники безопасности и трудовой охраны.

Полиция напоминает о правилах безопасности

Представители правоохранительных органов подчеркнули важность соблюдения всех мер предосторожности при работе с тяжелой техникой.

«Автомобиль должен быть надежно зафиксирован. Все работники обязаны проходить соответствующий инструктаж. Ответственное отношение к технике безопасности — это залог сохранности жизни и здоровья», — подчеркнули в полиции.