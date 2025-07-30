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30.07.2025, 07:43

Почему Казахстану срочно нужны миллионы работников

Новости Казахстана 0 1 667

В ближайшие годы Казахстан может столкнуться с острой нехваткой рабочей силы. По оценкам Министерства труда и социальной защиты населения, дефицит кадров может достичь 3 миллионов человек, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Седьмой канал». 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Сфера услуг — лидер по спросу на работников

Наибольшая потребность в новых кадрах ожидается в секторе услуг — именно здесь сосредоточится около трети всех будущих вакансий. Это связано с ростом экономики, урбанизацией и расширением сферы потребительских услуг.

Транспорт, АПК и стройка — на грани дефицита

Помимо сферы услуг, острый недостаток кадров прогнозируется и в других стратегически важных отраслях:

  • транспорт и логистика,

  • сельское хозяйство,

  • строительная индустрия.

Развитие этих направлений напрямую зависит от доступности квалифицированной рабочей силы.

Проблема не в количестве, а в распределении

По словам вице-министра труда Аскара Биахметова, текущий уровень безработицы в стране составляет 4,6%. Однако ситуация осложняется неравномерным распределением рабочей силы:

  • В южных регионах наблюдается переизбыток населения при ограниченном количестве рабочих мест.

  • В северных областях, напротив, ощущается дефицит трудовых ресурсов.

  • В Астане и Алматы сохраняется высокий уровень внутренней миграции, что создает дополнительную нагрузку на инфраструктуру и рынок жилья.

Молодежь выходит на рынок труда — и создает давление

Биахметов подчеркнул, что в Казахстане продолжает расти численность населения. В результате ежегодно на рынок труда выходит всё больше молодых людей. По прогнозам, к 2035 году это число достигнет 360 тысяч человек в год.

Такой прирост может создать серьезную нагрузку на систему занятости, если не будут приняты упреждающие меры.

Цель — трудоустроить 3,3 миллиона человек к 2029 году

Министерство труда намерено трудоустроить более 3,3 млн человек к 2029 году. Уже в 2025 году удалось устроить на работу свыше 250 тысяч граждан, из них 38% составила молодежь.

Власти планируют продолжать активную работу по повышению занятости, особенно среди молодых специалистов, для сбалансированного развития регионов и снижения социального напряжения на рынке труда.

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