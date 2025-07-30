Почему Казахстану срочно нужны миллионы работников

В ближайшие годы Казахстан может столкнуться с острой нехваткой рабочей силы. По оценкам Министерства труда и социальной защиты населения, дефицит кадров может достичь 3 миллионов человек, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Седьмой канал».
Наибольшая потребность в новых кадрах ожидается в секторе услуг — именно здесь сосредоточится около трети всех будущих вакансий. Это связано с ростом экономики, урбанизацией и расширением сферы потребительских услуг.
Помимо сферы услуг, острый недостаток кадров прогнозируется и в других стратегически важных отраслях:
транспорт и логистика,
сельское хозяйство,
строительная индустрия.
Развитие этих направлений напрямую зависит от доступности квалифицированной рабочей силы.
По словам вице-министра труда Аскара Биахметова, текущий уровень безработицы в стране составляет 4,6%. Однако ситуация осложняется неравномерным распределением рабочей силы:
В южных регионах наблюдается переизбыток населения при ограниченном количестве рабочих мест.
В северных областях, напротив, ощущается дефицит трудовых ресурсов.
В Астане и Алматы сохраняется высокий уровень внутренней миграции, что создает дополнительную нагрузку на инфраструктуру и рынок жилья.
Биахметов подчеркнул, что в Казахстане продолжает расти численность населения. В результате ежегодно на рынок труда выходит всё больше молодых людей. По прогнозам, к 2035 году это число достигнет 360 тысяч человек в год.
Такой прирост может создать серьезную нагрузку на систему занятости, если не будут приняты упреждающие меры.
Министерство труда намерено трудоустроить более 3,3 млн человек к 2029 году. Уже в 2025 году удалось устроить на работу свыше 250 тысяч граждан, из них 38% составила молодежь.
Власти планируют продолжать активную работу по повышению занятости, особенно среди молодых специалистов, для сбалансированного развития регионов и снижения социального напряжения на рынке труда.
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