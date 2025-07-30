Новый налог при продаже жилья в Казахстане: что изменится

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С 1 января 2026 года в Казахстане вступают в силу новые правила налогообложения при продаже недвижимости. Согласно подписанному президентом Налоговому кодексу, меняются как сроки владения, освобождающие от уплаты налога, так и ставки индивидуального подоходного налога. Эти меры затронут собственников квартир, домов, гаражей и других объектов недвижимости, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: mayalanya.ru

Продажа без налога — только спустя два года

До сих пор казахстанцы могли продать свою недвижимость без налоговых обязательств уже спустя год после покупки. Однако с 2026 года это правило будет действовать только в отношении имущества, приобретенного до 1 января 2026 года включительно.

Для объектов, купленных с нового года, безналоговая продажа будет возможна лишь по истечении двух лет владения. Таким образом, если человек купил квартиру в феврале 2026 года, он сможет продать ее без уплаты налога только в марте 2028 года.

Увеличенная ставка налога: 10% и 15% на прибыль

Нововведения касаются и налоговой ставки. Если недвижимость продана ранее двух лет с момента покупки, прибыль от сделки будет облагаться индивидуальным подоходным налогом (ИПН):

10% — с прибыли до 33,4 млн тенге (эквивалент 8 500 МРП по состоянию на 2025 год);

15% — с суммы прибыли, превышающей указанный порог.

Таким образом, чем выше доход от продажи, тем больше сумма налога.

Пример расчета налога: сколько придется заплатить

Предположим, гражданин приобрел квартиру в январе 2026 года за 50 млн тенге и в том же году решил продать ее за 100 млн тенге. Прибыль составит 50 млн тенге.

Первая часть прибыли — 33,4 млн тенге — облагается по ставке 10%. Это составляет 3,34 млн тенге .

Оставшиеся 16,6 млн тенге — по ставке 15%, что дает 2,49 млн тенге.

Итоговый налог — 5,83 млн тенге.

Если бы продавец подождал два года и продал жилье после января 2028 года, налог платить бы не пришлось.

Исключения: кто еще может сэкономить

Стоит отметить: для недвижимости, купленной до 1 января 2026 года, сохраняется действующее правило. То есть для избежания налога достаточно владеть ею один год. Даже если продажа произойдет уже в 2026 году, в этом случае максимальная ставка ИПН составит только 10%.

Какие объекты попадают под новый налог

Объектами налогообложения при продаже станут:

квартиры и частные дома;

дачи;

кладовые помещения;

гаражи и парковочные места;

земельные участки.

Таким образом, правило распространяется не только на жилую, но и на вспомогательную и коммерческую недвижимость.

Как и когда платить налог

Согласно информации, размещенной на портале Krisha.kz, процедура включает два ключевых этапа:

Подача декларации (форма 270.00) — до 15 сентября следующего года после совершения сделки. Оплата налога — в течение 10 дней после подачи декларации, то есть до 25 сентября.

Своевременное исполнение этих обязательств позволит избежать штрафов и проблем с налоговыми органами.

Вывод: с 2026 года налоговая система в сфере недвижимости станет более строгой. Теперь продажа жилья может потребовать серьезных отчислений в бюджет, особенно если имущество было перепродано в короткий срок. Казахстанцам важно заранее учитывать эти изменения при планировании сделок с недвижимостью.