Эрдоган о Казахстане: "Пусть Аллах сделает нашу солидарность вечной"

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил особое уважение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и подчеркнул крепкие узы между двумя странами. В социальной сети турецкий лидер отметил, что с самого начала своего президентства Токаев проявил себя как верный друг Турции, активно способствующий развитию двусторонних отношений, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.

Фото: пресс-служба Акорды

Высшая награда Токаеву — за вклад в укрепление братства

«Президент Казахстана, мой ценный брат Токаев, с первых дней службы доказал, что является близким другом Турции. Мы вручили ему Государственный орден за его уникальный вклад в укрепление братства между нашими странами. Пусть Аллах сделает нашу солидарность и взаимную любовь вечными», – написал Эрдоган.

Орден Devlet Nişanı – символ дружбы и признания

Касым-Жомарт Токаев был удостоен высшей государственной награды Турецкой Республики – ордена Devlet Nişanı. Церемония вручения стала значимым событием в истории казахско-турецких отношений.

В ответном слове глава Казахстана выразил искреннюю благодарность Эрдогану и народу Турции за оказанную честь и доверие. Он отметил, что это награждение имеет для него особое значение, поскольку ранее он отказывался от получения как отечественных, так и иностранных наград.

Исторический момент и знак уважения ко всему народу Казахстана

«Это значимое историческое событие в летописи казахско-турецкого сотрудничества. Вы подтвердили верность заветам наших предков, укрепив главное достояние двух народов – узы дружбы и братства. Для меня эта награда – знак глубокого уважения турецкой стороны ко всему казахстанскому народу», – подчеркнул Токаев.

Он также отметил, что Казахстан и Турция объединены общими историческими корнями, религией, культурными ценностями и менталитетом, а инициативы подобного рода служат делу дальнейшего укрепления стратегического партнерства.

Высокая оценка роли Эрдогана в мировой политике

Президент Казахстана дал высокую оценку политической деятельности Реджепа Тайипа Эрдогана, назвав его выдающимся мировым лидером, внесшим значительный вклад в обеспечение региональной и глобальной стабильности.

«Ваши достижения – результат мудрой политики и преданного служения интересам страны. Под вашим руководством Турция стала одним из ведущих государств мира, вошла в двадцатку сильнейших экономик. Уверен, что страна продолжит поступательное развитие и войдет в новый золотой век», – отметил Токаев.

Первое признание независимости – важная веха

Президент напомнил, что именно Турция первой признала независимость Казахстана, и этот факт навсегда останется в памяти казахского народа как проявление братской поддержки и солидарности.