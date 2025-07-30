Сидеть по-королевски: во сколько обходится рабочее место акима в Казахстане

Несмотря на различие в финансовых возможностях городских, районных и сельских акиматов, в одном их предпочтения совпадают — стремление к удобству и статусному внешнему виду мебели. Кожаные кресла, деревянные подлокотники и классический стиль – именно такие параметры чаще всего фигурируют в тендерах на закупку мебели для кабинетов чиновников. Tengrinews.kz выяснил, сколько казахстанские акимы готовы потратить на личный комфорт, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Сайрамский район, Туркестанская область
22 июля аппарат акима Сайрамского района объявил тендер на покупку кресла из металла, дерева и натуральной кожи. Спецификация отдельно подчеркивала: подлокотники — из ореха и кожи. Из четырех участников победителем стало ИП, предложившее цену в 155 000 тенге — на 39 тысяч меньше выделенной суммы.
Жамбульский сельский округ, Атырауская область
На следующий день аналогичный конкурс был опубликован в Кызылкогинском районе. На «высококачественное изящное кресло» с кожаной обивкой и деревянными элементами выделили уже 250 000 тенге. При этом победителем среди восьми участников стало ИП с предложением в 148 000 тенге.
В Курчатове, Восточно-Казахстанская область, в июле провели конкурс на кресло руководителя за 150 000 тенге, но уже с более скромными характеристиками — из искусственной кожи высокого класса. После провала первого тендера закупка перешла к организации инвалидов «Усть-Каменогорское УПП».
Дополнительно чиновники заказали комплект мебели для кабинета: стол, шкаф, сегменты и еще два офисных кресла. На весь комплект из бюджета ушло 1,1 миллиона тенге. Стоимость двух дополнительных кресел составила 40 000 тенге.
Курмангазинский район
25 июля аппарат акима Курмангазинского района запланировал закупить шесть кресел из рециклированной кожи — нового материала на основе переработанной натуральной. На эти цели выделили 803 000 тенге, или по 133 000 тенге за каждое кресло. Однако поставщиков не нашлось, и тендер, скорее всего, будет повторен в формате «из одного источника».
Село Жармыш
Схожая ситуация произошла в селе Жармыш. Там 250 000 тенге на кресло тоже не заинтересовали ни одного поставщика. Исход — тот же: повторный тендер без конкурса.
Тайсойганский сельский округ
1 июля в Кызылкогинском районе объявили закупку компьютерного кресла стоимостью 42 000 тенге. Спецификация — минималистичная: черный цвет, без уточнения материалов. Победитель поставил кресло за 36 000 тенге.
Берликский сельский округ
10 июля в Жамбылской области на кресло для акима выделили 85 000 тенге. Оно должно было быть обито экокожей, с пластиковыми подлокотниками и мягкими накладками. Поставщик «САРА» реализовал кресло по полной заявленной цене.
Как показал мониторинг тендеров, стоимость кресел для руководителей акиматов варьируется от 36 тысяч до 250 тысяч тенге. Причем в большинстве случаев предпочтение отдается изделиям из натуральной кожи и дерева. Тем не менее, некоторые акиматы находят более скромные варианты, не уступающие по функциональности. Вопрос лишь в приоритетах – комфорт, статус или бережное отношение к бюджету.
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