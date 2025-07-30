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30.07.2025, 09:53

Сидеть по-королевски: во сколько обходится рабочее место акима в Казахстане

Новости Казахстана 0 576

Несмотря на различие в финансовых возможностях городских, районных и сельских акиматов, в одном их предпочтения совпадают — стремление к удобству и статусному внешнему виду мебели. Кожаные кресла, деревянные подлокотники и классический стиль – именно такие параметры чаще всего фигурируют в тендерах на закупку мебели для кабинетов чиновников. Tengrinews.kz выяснил, сколько казахстанские акимы готовы потратить на личный комфорт, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: wishescards.ru
Фото: wishescards.ru

Туркестанская и Атырауская области: кожа, дерево и «изящный» стиль

Сайрамский район, Туркестанская область

22 июля аппарат акима Сайрамского района объявил тендер на покупку кресла из металла, дерева и натуральной кожи. Спецификация отдельно подчеркивала: подлокотники — из ореха и кожи. Из четырех участников победителем стало ИП, предложившее цену в 155 000 тенге — на 39 тысяч меньше выделенной суммы.

Жамбульский сельский округ, Атырауская область

На следующий день аналогичный конкурс был опубликован в Кызылкогинском районе. На «высококачественное изящное кресло» с кожаной обивкой и деревянными элементами выделили уже 250 000 тенге. При этом победителем среди восьми участников стало ИП с предложением в 148 000 тенге.

Курчатов: полный набор мебели и «премиум» экокожа

В Курчатове, Восточно-Казахстанская область, в июле провели конкурс на кресло руководителя за 150 000 тенге, но уже с более скромными характеристиками — из искусственной кожи высокого класса. После провала первого тендера закупка перешла к организации инвалидов «Усть-Каменогорское УПП».

Дополнительно чиновники заказали комплект мебели для кабинета: стол, шкаф, сегменты и еще два офисных кресла. На весь комплект из бюджета ушло 1,1 миллиона тенге. Стоимость двух дополнительных кресел составила 40 000 тенге.

Атырауская область и Мангистауская: кресел много — желающих мало

Курмангазинский район

25 июля аппарат акима Курмангазинского района запланировал закупить шесть кресел из рециклированной кожи — нового материала на основе переработанной натуральной. На эти цели выделили 803 000 тенге, или по 133 000 тенге за каждое кресло. Однако поставщиков не нашлось, и тендер, скорее всего, будет повторен в формате «из одного источника».

Село Жармыш

Схожая ситуация произошла в селе Жармыш. Там 250 000 тенге на кресло тоже не заинтересовали ни одного поставщика. Исход — тот же: повторный тендер без конкурса.

Когда можно и скромнее: примеры умеренных закупок

Тайсойганский сельский округ

1 июля в Кызылкогинском районе объявили закупку компьютерного кресла стоимостью 42 000 тенге. Спецификация — минималистичная: черный цвет, без уточнения материалов. Победитель поставил кресло за 36 000 тенге.

Берликский сельский округ

10 июля в Жамбылской области на кресло для акима выделили 85 000 тенге. Оно должно было быть обито экокожей, с пластиковыми подлокотниками и мягкими накладками. Поставщик «САРА» реализовал кресло по полной заявленной цене.

Комментарий редакции: роскошь или разумный комфорт?

Как показал мониторинг тендеров, стоимость кресел для руководителей акиматов варьируется от 36 тысяч до 250 тысяч тенге. Причем в большинстве случаев предпочтение отдается изделиям из натуральной кожи и дерева. Тем не менее, некоторые акиматы находят более скромные варианты, не уступающие по функциональности. Вопрос лишь в приоритетах – комфорт, статус или бережное отношение к бюджету.

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