Чужие среди своих: кто реально управляет стройками и заводами Казахстана

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По состоянию на 1 июля 2025 года в Казахстане трудятся 14 820 иностранных специалистов по разрешениям, выданным местными исполнительными органами. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН), передает Lada.kz.

Фото: norma.uz

Кто входит в состав иностранной рабочей силы

Иностранные граждане, официально привлечённые к трудовой деятельности в стране, распределяются по следующим категориям:

1-я категория (руководители и их заместители) – 562 человека

2-я категория (руководители подразделений) – 2 340 человек

3-я категория (специалисты) – 4 060 человек

4-я категория (квалифицированные рабочие) – 1 167 человек

Кроме того, на сезонные работы в Казахстан были привлечены 2 874 человека, а по линии корпоративного перевода – 3 817 иностранных сотрудников.

Работодатели и соотношение с местными кадрами

На данный момент в стране зарегистрировано 1 882 работодателя, использующих иностранную рабочую силу. При этом более 352 тысяч сотрудников в этих компаниях – это граждане Казахстана, что составляет 96% от общего числа работников.

«Основную часть коллектива составляют местные специалисты, иностранцы задействованы преимущественно в узкопрофильных задачах», – подчеркнули в пресс-службе Минтруда.

Основные отрасли, в которых работают мигранты

Наибольшее количество трудовых мигрантов задействовано в следующих секторах экономики:

Строительство – 5 160 человек

Сельское, лесное и рыбное хозяйство – 2 902 человека

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров – 1 347 человек

Обрабатывающая промышленность – 1 178 человек

География миграции: откуда приезжают рабочие

Наибольшее число иностранцев прибыло в Казахстан из следующих стран:

Китай – 5 463 человека

Узбекистан – 2 477 человек

Индия – 1 097 человек

Турция – 1 071 человек

Установленные квоты и регулирование

С целью защиты национального рынка труда ежегодно устанавливается квота на привлечение иностранной рабочей силы. В 2025 году общий лимит был определён в размере 0,2% от общей численности рабочей силы, что составило 14,8 тыс. разрешений.

Однако с учётом дополнительных заявок от регионов, в марте текущего года квота была увеличена до 16,5 тыс. единиц соответствующим приказом министра труда.