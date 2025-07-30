Чужие среди своих: кто реально управляет стройками и заводами Казахстана

По состоянию на 1 июля 2025 года в Казахстане трудятся 14 820 иностранных специалистов по разрешениям, выданным местными исполнительными органами. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН), передает Lada.kz.
Иностранные граждане, официально привлечённые к трудовой деятельности в стране, распределяются по следующим категориям:
1-я категория (руководители и их заместители) – 562 человека
2-я категория (руководители подразделений) – 2 340 человек
3-я категория (специалисты) – 4 060 человек
4-я категория (квалифицированные рабочие) – 1 167 человек
Кроме того, на сезонные работы в Казахстан были привлечены 2 874 человека, а по линии корпоративного перевода – 3 817 иностранных сотрудников.
На данный момент в стране зарегистрировано 1 882 работодателя, использующих иностранную рабочую силу. При этом более 352 тысяч сотрудников в этих компаниях – это граждане Казахстана, что составляет 96% от общего числа работников.
«Основную часть коллектива составляют местные специалисты, иностранцы задействованы преимущественно в узкопрофильных задачах», – подчеркнули в пресс-службе Минтруда.
Наибольшее количество трудовых мигрантов задействовано в следующих секторах экономики:
Строительство – 5 160 человек
Сельское, лесное и рыбное хозяйство – 2 902 человека
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров – 1 347 человек
Обрабатывающая промышленность – 1 178 человек
Наибольшее число иностранцев прибыло в Казахстан из следующих стран:
Китай – 5 463 человека
Узбекистан – 2 477 человек
Индия – 1 097 человек
Турция – 1 071 человек
С целью защиты национального рынка труда ежегодно устанавливается квота на привлечение иностранной рабочей силы. В 2025 году общий лимит был определён в размере 0,2% от общей численности рабочей силы, что составило 14,8 тыс. разрешений.
Однако с учётом дополнительных заявок от регионов, в марте текущего года квота была увеличена до 16,5 тыс. единиц соответствующим приказом министра труда.
Комментарии0 комментарий(ев)