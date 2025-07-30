18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
546.36
630.44
6.7
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
30.07.2025, 10:15

Чужие среди своих: кто реально управляет стройками и заводами Казахстана

Новости Казахстана 0 715

По состоянию на 1 июля 2025 года в Казахстане трудятся 14 820 иностранных специалистов по разрешениям, выданным местными исполнительными органами. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН), передает Lada.kz. 

Фото: norma.uz
Фото: norma.uz

Кто входит в состав иностранной рабочей силы

Иностранные граждане, официально привлечённые к трудовой деятельности в стране, распределяются по следующим категориям:

  • 1-я категория (руководители и их заместители) – 562 человека

  • 2-я категория (руководители подразделений) – 2 340 человек

  • 3-я категория (специалисты) – 4 060 человек

  • 4-я категория (квалифицированные рабочие) – 1 167 человек

Кроме того, на сезонные работы в Казахстан были привлечены 2 874 человека, а по линии корпоративного перевода – 3 817 иностранных сотрудников.

Работодатели и соотношение с местными кадрами

На данный момент в стране зарегистрировано 1 882 работодателя, использующих иностранную рабочую силу. При этом более 352 тысяч сотрудников в этих компаниях – это граждане Казахстана, что составляет 96% от общего числа работников.

«Основную часть коллектива составляют местные специалисты, иностранцы задействованы преимущественно в узкопрофильных задачах», – подчеркнули в пресс-службе Минтруда.

Основные отрасли, в которых работают мигранты

Наибольшее количество трудовых мигрантов задействовано в следующих секторах экономики:

  • Строительство – 5 160 человек

  • Сельское, лесное и рыбное хозяйство – 2 902 человека

  • Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров – 1 347 человек

  • Обрабатывающая промышленность – 1 178 человек

География миграции: откуда приезжают рабочие

Наибольшее число иностранцев прибыло в Казахстан из следующих стран:

  • Китай – 5 463 человека

  • Узбекистан – 2 477 человек

  • Индия – 1 097 человек

  • Турция – 1 071 человек

Установленные квоты и регулирование

С целью защиты национального рынка труда ежегодно устанавливается квота на привлечение иностранной рабочей силы. В 2025 году общий лимит был определён в размере 0,2% от общей численности рабочей силы, что составило 14,8 тыс. разрешений.

Однако с учётом дополнительных заявок от регионов, в марте текущего года квота была увеличена до 16,5 тыс. единиц соответствующим приказом министра труда.

0
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0
Правила прописки меняются для казахстанцев: что важно знатьНовости Казахстана
03.07.2025, 15:01 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…