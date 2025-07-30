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30.07.2025, 11:10

В Казахстане ребенок получил серьезную травму позвоночника во время визита в банк

Новости Казахстана 0 644

В одном из отделений Евразийского банка в Талдыкоргане произошел несчастный случай: ребенок получил серьезную травму позвоночника, упав с лестницы. Семья пострадавшей обвиняет банк в халатности, по делу начато расследование, сообщает Lada.kz со ссылкой на Halyqstan.

 

Фото: HALYQSTAN
Фото: HALYQSTAN

Несчастный случай во время визита в банк

Инцидент произошел, когда женщина с дочерью пришли в отделение Евразийского банка по личным делам. Пока они ожидали своей очереди в зале, девочка подошла к лестнице и, по словам матери, провалилась между перилами. Женщина утверждает, что конструкция была небезопасной — проем между перилами оказался слишком широким, а сама лестничная зона не была ограждена.

Тяжелая травма и госпитализация

После падения ребенка срочно госпитализировали. Медики диагностировали у девочки компрессионные переломы грудных и поясничного позвонков. Сначала пациентка находилась в областной детской больнице, а затем была перевезена в Алматы для продолжения лечения.

Родители обвиняют банк в халатности

По словам матери пострадавшей, банк не обеспечил базовые меры безопасности, а после происшествия не оказал должного внимания. Женщина утверждает, что финансовое учреждение передало только кровать для ребенка и больше не выходило на связь.

Позиция банка: ребенок был без присмотра

В Евразийском банке подтвердили факт инцидента, однако указали, что девочка самостоятельно проникла в служебную зону без сопровождения взрослых. Представители банка заявили, что их помещения не предназначены для пребывания детей без присмотра. После случившегося учреждение пообещало пересмотреть меры безопасности, чтобы избежать повторения подобных случаев.

Обещания поддержки и расследование

Представители банка также сообщили, что вызвали скорую помощь, оплатили лечение и транспортировку ребенка в Алматы. Финансовая организация выразила готовность поддерживать семью и в период реабилитации.

В настоящее время идет официальное расследование, по результатам которого будет дана правовая оценка действиям всех сторон.

Законодательный контекст

Согласно законодательству Казахстана, дети не имеют права находиться в общественных и коммерческих заведениях без сопровождения совершеннолетних. При нарушении этого правила к ответственности могут быть привлечены как представители организации, так и родители ребенка.

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