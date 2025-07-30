Что происходит с тенге? Казахстанцы скупают доллар по 551

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30 июля курс казахстанской валюты вновь пошел вниз — на фоне биржевых торгов доллар резко подорожал, а обменники выставили рекордные цены. Спрос на американскую валюту остается высоким, что оказывает дополнительное давление на тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kurs.kz .

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Курсы в обменниках: Алматы, Астана и Шымкент

По состоянию на 11:50 по данным сервиса Kurs.kz, доллар в обменных пунктах продают уже по 551 тенге. Цены варьируются в зависимости от города:

Астана : покупка – от 541 до 543 тенге, продажа – от 548 до 550 тенге;

Алматы : покупка – от 543 до 548,5 тенге, продажа – от 548 до 551 тенге;

Шымкент: покупка – от 544 до 547,5 тенге, продажа – от 548 до 551 тенге.

Таким образом, наиболее высокий курс зафиксирован в Алматы и Шымкенте, где доллар уже продают по 551 тенге.

Биржевые торги на KASE: доллар растет

На Казахстанской фондовой бирже KASE ситуация также демонстрирует значительное ослабление тенге. Средневзвешенный курс по итогам утренней сессии составил 546,76 тенге за доллар, что на 4,49 тенге выше предыдущего значения.

При этом максимальная цена на торгах достигла 549 тенге, и именно по этой стоимости были закрыты последние сделки, на которые ориентируются обменные пункты при установлении своих курсов.

Поддержка спроса сдерживает откат

Аналитики отмечают высокую активность на стороне предложения. Так, в биржевом "стакане" заявлены объемы:

1 млн долларов — по 550 тенге,

500 тыс. долларов — по 550,61 тенге.

С другой стороны, сохраняется мощная поддержка спроса (сторона BID):

1 млн долларов по цене 549,47 тенге,

500 тыс. долларов — по 549 и 549,16 тенге.

Эти уровни помогают сдерживать возможный откат курса и создают основу для дальнейшего роста доллара в краткосрочной перспективе.

Прогноз: устойчивый тренд на ослабление тенге

Финансовые эксперты предупреждают, что при сохранении текущих тенденций и высокой волатильности на рынке, доллар может закрепиться на отметке выше 550 тенге. Основные факторы давления — внешний экономический фон, сезонный рост спроса на валюту и поведение крупных участников торгов.