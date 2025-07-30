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30.07.2025, 12:29

Осужден, но амнистирован: брат Бишимбаева выходит по закону о помиловании

Новости Казахстана 0 635

Степногорский городской суд Акмолинской области рассмотрел ходатайство об амнистии в отношении Бахытжана Байжанова — брата бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. Байжанов ранее был осужден по уголовному делу, связанному с громким убийством Салтанат Нукеновой — экс-супруги Бишимбаева, сообщает Lada.kz со ссылкой на Казинформ.

Бахытжан Байжанов. Фото: t.me/Jogargy_sot
Бахытжан Байжанов. Фото: t.me/Jogargy_sot

Подробности дела и основания для амнистии

Согласно материалам дела, 13 мая 2024 года Специализированный межрайонный уголовный суд (СМУС) признал Байжанова виновным по статье 432 Уголовного кодекса РК — «Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления» — и приговорил его к 4 годам лишения свободы.

Однако суд удовлетворил ходатайство о сокращении срока наказания, ссылаясь на следующие обстоятельства:

  • В соответствии с частью 2 статьи 78 УК РК, по тяжким и особо тяжким преступлениям допускается сокращение срока отбываемого наказания;

  • На основании закона «Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан», для лиц, осужденных за тяжкие преступления, возможно сокращение неотбытой части наказания на одну треть, при условии возмещения ущерба или при его отсутствии.

Ущерб возмещен — наказание сокращено

Суд отметил, что все предусмотренные законом условия были соблюдены: с Байжанова взысканы принудительные платежи и процессуальные издержки, которые были полностью возмещены.

На этом основании 30 июля 2025 года суд постановил удовлетворить представление учреждения уголовно-исполнительной системы (УИС) и сократить срок наказания.

Какой срок остался осужденному

После применения амнистии суд определил окончательный срок лишения свободы:

«В соответствии с законом "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции РК", осужденному сокращена неотбытая часть срока на одну треть. К отбытию определен срок — 1 год, 4 месяца и 17 дней», — говорится в сообщении суда.

Решение еще не вступило в силу

Отмечается, что судебный акт на данный момент не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

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