«Здесь нет будущего»: почему казахстанцы бегут из страны

Казахстан продолжает терять квалифицированные кадры — всё больше граждан покидают страну в поисках лучших условий жизни и работы. Согласно данным, опубликованным экономистом Рахимбеком Абдрахмановым в Telegram-канале Gde Tenge?, за последние десять лет Казахстан покинули около 366 тысяч человек. Особенно заметен отток специалистов с высшим образованием в сферах экономики, права, техники и педагогики, сообщает Lada.kz.
Уход квалифицированных кадров за границу эксперты называют тревожной тенденцией. Среди покинувших страну граждан доминируют образованные специалисты, что приводит к «утечке мозгов» и снижению потенциала развития внутри страны.
По данным ЮНЕСКО, Казахстан занимает девятое место в мире по числу студентов, обучающихся за рубежом — таких насчитывается 91 200 человек. И хотя учеба за границей может приносить стране пользу при возвращении выпускников, реальность показывает иное: 62% студентов заявляют о намерении остаться за границей на постоянной основе.
По результатам исследования, проведенного среди казахстанских выпускников зарубежных вузов, были выделены основные причины, побуждающие к эмиграции:
Достойная заработная плата — 54%
Высокий уровень жизни — 52%
Карьерные перспективы — 38%
Качественное образование и медицина — 32%
Низкий уровень коррупции — 28%
Эти ответы демонстрируют, что уезжающие ищут не только материальные, но и социальные гарантии, прозрачность и справедливость в системе.
По мнению экспертов, главной причиной эмиграции является структурная слабость экономики Казахстана. Несмотря на наличие вакансий, на рынке труда ощущается острый дефицит качественных и продуктивных рабочих мест, соответствующих квалификации соискателей.
Причины системного характера, подрывающие привлекательность страны для жизни и карьеры:
Преобладание сырьевой модели экономики, не требующей высокой квалификации;
Неэффективная экономическая политика, не стимулирующая инновации и развитие частного сектора;
Гиперконцентрация капитала в руках ограниченного числа крупных игроков;
Системная коррупция и контрабанда, создающие препятствия для легального бизнеса.
Всё это, по словам аналитиков, приводит к искажению структуры занятости и снижению спроса на специалистов, способных двигать страну вперёд.
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