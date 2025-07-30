Цены на автомобили резко взлетели — Казахстан обогнал весь ЕАЭС

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В июне 2025 года Казахстан показал наибольший рост стоимости легковых автомобилей среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По данным Data Hub , опубликованным Tengri Auto, годовое удорожание достигло 11,6% , что заметно выше среднего показателя по ЕАЭС, составившего 2,2%, сообщает Lada.kz.

Фото: buybuyavto.ru

Цены падают у соседей, но не в Казахстане

Если в Армении и Беларуси автомобили за год даже подешевели, то в Кыргызстане и России рост был минимальным — на 0,2% и 1,4% соответственно. Таким образом, Казахстан оказался единственной страной союза, где зафиксировано резкое подорожание автотранспорта.

За первые шесть месяцев 2025 года рост цен наблюдался только в Казахстане и России — на 9,3% и 2,8% соответственно.

Новые автомобили подорожали больше всего

Согласно информации Бюро национальной статистики, наибольшее влияние на общую динамику оказали новые автомобили, которые за год подорожали сразу на 21,3%. Это резко контрастирует с ситуацией на рынке подержанных авто, где, напротив, зафиксировано снижение цен.

Цены растут не только на авто

По данным аналитиков, Казахстан также стал лидером по темпам роста цен на непродовольственные товары и услуги среди стран ЕАЭС. При этом продовольственные товары в стране дорожают медленнее, чем в среднем по союзу, что несколько смягчает общую картину инфляции.

Половина автопарка — техника на грани износа

На фоне роста цен становится всё более очевидной проблема устаревшего автопарка в стране. Согласно официальной статистике, на июнь 2025 года в Казахстане зарегистрировано свыше 6,3 миллиона автомобилей, и этот показатель продолжает расти.

Однако более половины всех авто — старше 15 лет, а около 2,5 миллиона машин эксплуатируются более 20 лет. Такие транспортные средства зачастую не соответствуют современным экологическим и техническим требованиям, особенно при отсутствии регулярного обслуживания.

Экспертное мнение: автопарк нуждается в омоложении

Как отмечают специалисты, здоровым считается автопарк, где не менее 50% машин — младше 3 лет, а остальные — в возрасте до 10 лет. Такая структура автопарка позволяет обеспечить безопасность на дорогах, снижение выбросов и меньшие расходы на ремонт и эксплуатацию.