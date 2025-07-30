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30.07.2025, 14:32

Трагедия в Павлодаре: женщина выбросила двоих детей из окна

Новости Казахстана 0 794

Тяжелая трагедия потрясла Павлодар 30 июля 2025 года. Женщина, находясь в квартире на пятом этаже жилого дома, выбросила из окна двоих своих детей, а затем предприняла попытку самоубийства. Все пострадавшие находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщает Lada.kz. 

Фото: vzsar.ru
Фото: vzsar.ru

Жуткое происшествие: сигнал поступил от очевидца

Как сообщили в Управлении здравоохранения Павлодарской области, в экстренные службы в 13:00 поступил тревожный звонок от прохожего. Он рассказал, что стал свидетелем шокирующей сцены на улице Нурмагамбетова: женщина выбросила детей из окна, осле чего попыталась свести счеты с жизнью.

Все пострадавшие живы, но в критическом состоянии

На место происшествия немедленно выехали три бригады скорой помощи. Время прибытия составило шесть минут. Медики оказали первую помощь на месте и оперативно госпитализировали всех троих.

– Дети были в тяжелом состоянии доставлены в детскую областную больницу, – уточнили в пресс-службе ведомства.
– Женщина также получила серьезные травмы и была доставлена в городскую больницу №1 Павлодара.

Причины трагедии выясняются

О мотивах поступка женщины пока не сообщается. По данному факту, как ожидается, будет проведено расследование. Специалисты предполагают, что причиной могли стать острые психологические проблемы.

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