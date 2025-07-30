Панику на валютном рынке пытается сдержать Нацбанк

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Национальный банк Казахстана сообщил о начале валютных интервенций в ответ на заметное ослабление тенге, курс которого приблизился к отметке 550 тенге за один доллар США. Как отмечают в регуляторе, меры предприняты для стабилизации ситуации на фоне низкой ликвидности на валютном рынке и признаков спекулятивной активности, сообщает Lada.kz.

Фото: mfk-bank.ru

Ослабление тенге не отражает реального положения экономики

По оценке Нацбанка, текущее падение курса национальной валюты не связано с фундаментальными экономическими факторами. В заявлении подчеркивается, что:

мировые цены на нефть остаются стабильно высокими — выше $70 за баррель,

наблюдается глобальная тенденция к ослаблению доллара США.

На этом фоне резкое удешевление тенге выглядит, по мнению регулятора, неестественным и указывает на временную недооцененность казахстанской валюты.

Статистика: падение с начала месяца и года

Согласно данным Нацбанка:

с начала июля тенге потерял в стоимости 5,8%,

с начала 2025 года — 4,7%.

Такое динамичное снижение курса стало сигналом для вмешательства со стороны главного финансового института страны.

Национальный банк обещает оперативное реагирование

В Нацбанке заверили, что продолжают внимательно отслеживать ситуацию как на биржевом, так и на внебиржевом валютных рынках. При необходимости регулятор готов:

предпринимать срочные меры для предотвращения дестабилизации курса,

восстанавливать баланс между спросом и предложением иностранной валюты,

обеспечивать стабильную и эффективную работу валютного рынка.

Вывод

Начало валютных интервенций со стороны Нацбанка сигнализирует о намерении жестко контролировать ситуацию с курсом тенге и минимизировать риски финансовой нестабильности. Несмотря на внешнюю турбулентность, базовые макроэкономические показатели Казахстана пока остаются устойчивыми, что, по мнению регулятора, является основой для укрепления нацвалюты в среднесрочной перспективе.