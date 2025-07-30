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30.07.2025, 17:20

Новые правила для казахстанцев: сколько теперь жильцов можно прописать в одной квартире?

Новости Казахстана 0 5 080

С 17 июля 2025 года в Казахстане начали действовать новые нормы регистрации граждан по месту жительства. Закон, подписанный главой государства, вносит ключевые изменения в порядок прописки, направленные на борьбу с фиктивной регистрацией и так называемыми «резиновыми квартирами», сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

 

 

Фото: YouTube
Фото: YouTube

Прописка ограничена: сколько человек можно зарегистрировать в одной квартире?

Согласно новым правилам, больше не разрешается регистрировать неограниченное число человек по одному адресу. Теперь на каждую квартиру или частный дом будет установлен лимит зарегистрированных жильцов.

Однако единых норм по всей стране не предусмотрено. Конкретные количественные ограничения будут определяться на местном уровне — в маслихатах областей и городов. Это значит, что, к примеру, допустимое число прописанных в Алматы может отличаться от норм в Шымкенте или Астане.

Исключения из лимита:

  • Супруги;

  • Дети;

  • Близкие родственники, проживающие совместно.

Такие категории граждан не подпадают под ограничения.

Фиктивную регистрацию будут наказывать штрафами

Параллельно с введением лимитов усиливается контроль со стороны полиции. Сотрудники уполномоченных органов получат право проверять фактическое соответствие между числом зарегистрированных и реально проживающих по адресу.

Если будет выявлена фиктивная регистрация — то есть человек прописан, но фактически не проживает — к ответственности привлекут как владельца жилья, так и «прописанного».

Размер штрафа:

  • 10 МРП (месячных расчетных показателей), что составляет около 40 000 тенге.

Впервые понятие «фиктивной регистрации» получило официальное закрепление в законодательстве.

Кому теперь не нужна временная регистрация

Ранее казахстанцы обязаны были оформлять временную регистрацию, если находились по другому адресу более 30 дней — будь то в гостях, в съемном жилье, на учебе или в командировке.

Теперь в законе предусмотрены исключения: временную регистрацию можно не оформлять, если вы:

  • студент, обучающийся вдали от места постоянного проживания;

  • находитесь в служебной командировке;

  • проходите длительное лечение в стационаре.

Что дальше: сроки внедрения и контроль

Хотя закон формально уже вступил в силу, на практике система лимитов еще не начала действовать. Региональные маслихаты должны утвердить конкретные численные нормы для прописки. После этого уполномоченные органы начнут разрабатывать механизмы проверок и внедрять контрольные процедуры.

Таким образом, изменения носят поэтапный характер и в полной мере начнут применяться лишь после нормативной доработки на местах.

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