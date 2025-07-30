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30.07.2025, 18:10

Таинственное исчезновение в Атырау: 24-летний парень пропал, удалив все данные с телефона

Новости Казахстана 0 1 197

В Атырау полиция и родственники разыскивают 24-летнего Жасулана Умбетова, который исчез при загадочных обстоятельствах. Молодой человек вышел из дома 26 июля и с тех пор не давал о себе знать. Его поведение перед исчезновением вызывает у близких серьезные опасения, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Жасулан Умбетов. Фото: azh.kz
Жасулан Умбетов. Фото: azh.kz

Перед исчезновением — странные действия

Как рассказал брат Жасулана, перед тем как покинуть дом, он оставил свой мобильный телефон. При этом все данные на устройстве были предварительно стерты: удалены контакты, очищена память. Это вызывает тревогу у родных, поскольку такое поведение нехарактерно для молодого человека.

"Он словно хотел полностью оборвать связь с внешним миром. С тех пор он не появлялся ни в одном известном нам месте", — рассказал брат пропавшего.

Последний след — кадры с камер наблюдения

По словам родных, последний раз Жасулана зафиксировали камеры видеонаблюдения в районе микрорайона Алмагуль. После этого никаких следов его перемещений обнаружено не было.

Родственники обратились в полицию, опросили друзей, коллег, обошли все привычные маршруты — но безрезультатно. "Мы не исключаем худшего, но всё ещё надеемся найти его живым", — признаются близкие.

Полиция начала поиски, но результатов пока нет

В Департаменте полиции Атырауской области подтвердили, что заявление о пропаже молодого человека 2001 года рождения поступило вечером 26 июля. С тех пор ведутся поисковые мероприятия.

"Сотрудники полиции занимаются розыском. Пока результатов нет, но поиски продолжаются", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Родные просят помощи

Семья Жасулана обращается ко всем жителям города с просьбой откликнуться, если кто-либо располагает какой-либо информацией о его местонахождении. Связаться можно по номеру 102.

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