Таинственное исчезновение в Атырау: 24-летний парень пропал, удалив все данные с телефона

В Атырау полиция и родственники разыскивают 24-летнего Жасулана Умбетова, который исчез при загадочных обстоятельствах. Молодой человек вышел из дома 26 июля и с тех пор не давал о себе знать. Его поведение перед исчезновением вызывает у близких серьезные опасения, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Ак Жайык".
Как рассказал брат Жасулана, перед тем как покинуть дом, он оставил свой мобильный телефон. При этом все данные на устройстве были предварительно стерты: удалены контакты, очищена память. Это вызывает тревогу у родных, поскольку такое поведение нехарактерно для молодого человека.
"Он словно хотел полностью оборвать связь с внешним миром. С тех пор он не появлялся ни в одном известном нам месте", — рассказал брат пропавшего.
По словам родных, последний раз Жасулана зафиксировали камеры видеонаблюдения в районе микрорайона Алмагуль. После этого никаких следов его перемещений обнаружено не было.
Родственники обратились в полицию, опросили друзей, коллег, обошли все привычные маршруты — но безрезультатно. "Мы не исключаем худшего, но всё ещё надеемся найти его живым", — признаются близкие.
В Департаменте полиции Атырауской области подтвердили, что заявление о пропаже молодого человека 2001 года рождения поступило вечером 26 июля. С тех пор ведутся поисковые мероприятия.
"Сотрудники полиции занимаются розыском. Пока результатов нет, но поиски продолжаются", — сообщили в пресс-службе ведомства.
Семья Жасулана обращается ко всем жителям города с просьбой откликнуться, если кто-либо располагает какой-либо информацией о его местонахождении. Связаться можно по номеру 102.
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