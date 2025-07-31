Предупреждение для всех пользователей 1414: казахстанцев просят не раскрывать коды из SMS

АО «Национальные информационные технологии» (НИТ) предупредило граждан Казахстана о новой волне мошенничества, в которой злоумышленники используют имя eGov.kz и официальный номер 1414. Цель подобных атак — получение доступа к личным данным и устройствам пользователей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
По данным НИТ, злоумышленники нередко связываются с жертвами через мессенджер WhatsApp, выдавая себя за представителей государственных сервисов или техподдержки. В процессе разговора они просят назвать код из SMS, якобы для решения некой срочной проблемы. Однако на самом деле это элемент социальной инженерии — так называемая «психологическая уловка», цель которой — отвлечь внимание и вызвать доверие.
Аферисты могут представляться:
сотрудниками eGov.kz или госорганов,
работниками банков или операторов сотовой связи,
представителями служб доставки,
специалистами технической поддержки.
Во всех случаях мошенники стремятся получить:
код из SMS от номера 1414,
персональные данные,
доступ к ЭЦП (электронной цифровой подписи),
управление телефоном через установку сторонних приложений.
НИТ настоятельно рекомендует соблюдать следующие правила:
Никогда не передавайте код из SMS от 1414 третьим лицам.
Не сообщайте свои ЭЦП-ключи, даже если собеседник утверждает, что он из госорганов.
Не переходите по неизвестным и подозрительным ссылкам.
Не устанавливайте программы по просьбе незнакомцев.
Если есть сомнения — прекратите общение и перезвоните в колл-центр 1414.
Если вы стали жертвой или свидетелем мошеннической схемы, необходимо:
обратиться в колл-центр 1414 для уточнения информации;
позвонить по номеру 102, чтобы сообщить о преступлении в полицию.
Мошенники становятся всё более изощрёнными, используя официальные каналы связи для обмана. Однако простые меры предосторожности могут помочь сохранить ваши данные и финансы в безопасности. Будьте бдительны и информируйте своих близких о подобных угрозах.
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