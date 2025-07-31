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30.07.2025, 19:17

Предупреждение для всех пользователей 1414: казахстанцев просят не раскрывать коды из SMS

Новости Казахстана 0 16 244

АО «Национальные информационные технологии» (НИТ) предупредило граждан Казахстана о новой волне мошенничества, в которой злоумышленники используют имя eGov.kz и официальный номер 1414. Цель подобных атак — получение доступа к личным данным и устройствам пользователей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: trashbox.ru
Фото: trashbox.ru

Мошенники действуют через WhatsApp и SMS

По данным НИТ, злоумышленники нередко связываются с жертвами через мессенджер WhatsApp, выдавая себя за представителей государственных сервисов или техподдержки. В процессе разговора они просят назвать код из SMS, якобы для решения некой срочной проблемы. Однако на самом деле это элемент социальной инженерии — так называемая «психологическая уловка», цель которой — отвлечь внимание и вызвать доверие.

За кого могут выдавать себя мошенники

Аферисты могут представляться:

  • сотрудниками eGov.kz или госорганов,

  • работниками банков или операторов сотовой связи,

  • представителями служб доставки,

  • специалистами технической поддержки.

Во всех случаях мошенники стремятся получить:

  • код из SMS от номера 1414,

  • персональные данные,

  • доступ к ЭЦП (электронной цифровой подписи),

  • управление телефоном через установку сторонних приложений.

Важные меры предосторожности

НИТ настоятельно рекомендует соблюдать следующие правила:

  • Никогда не передавайте код из SMS от 1414 третьим лицам.

  • Не сообщайте свои ЭЦП-ключи, даже если собеседник утверждает, что он из госорганов.

  • Не переходите по неизвестным и подозрительным ссылкам.

  • Не устанавливайте программы по просьбе незнакомцев.

  • Если есть сомнения — прекратите общение и перезвоните в колл-центр 1414.

Что делать, если вы столкнулись с мошенниками

Если вы стали жертвой или свидетелем мошеннической схемы, необходимо:

  • обратиться в колл-центр 1414 для уточнения информации;

  • позвонить по номеру 102, чтобы сообщить о преступлении в полицию.

Заключение

Мошенники становятся всё более изощрёнными, используя официальные каналы связи для обмана. Однако простые меры предосторожности могут помочь сохранить ваши данные и финансы в безопасности. Будьте бдительны и информируйте своих близких о подобных угрозах.

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