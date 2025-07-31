Казахстанец избил своего начальника - инженера из Китая

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В Жамбылской области Казахстана завершено судебное разбирательство по делу о нападении на иностранного специалиста. Пострадавшим оказался инженер-технолог из Китайской Народной Республики, работавший на одном из заводов в Таразе, сообщает Lada.kz со ссылкой на областной суд .

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Ссора из-за табеля учета переросла в избиение

Инцидент произошел в июне 2025 года. Как следует из материалов суда, один из работников предприятия, гражданин Казахстана по фамилии Д., обратился к своему начальнику — инженеру из Китая с просьбой подписать табель учета рабочего времени. После отказа со стороны руководителя между мужчинами вспыхнул конфликт, переросший в физическое насилие.

Разозлившись, работник ударил начальника несколько раз по лицу и телу, причинив тому физическую боль и телесные повреждения, не квалифицирующиеся как легкий вред здоровью.

Уголовное дело и реакция сторон

По факту случившегося в отношении подсудимого было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109-1 Уголовного кодекса РК — "Нанесение побоев, не повлекших причинение легкого вреда здоровью".

На судебном процессе Д. полностью признал свою вину, раскаялся и извинился перед потерпевшим. Однако китайский инженер отказался прощать нападавшего. Более того, он подал гражданский иск, потребовав компенсацию в размере 1 миллиона тенге за моральный вред, а также возмещение судебных расходов.

Судебное решение: штраф и компенсация

Суд, принимая во внимание признание вины и раскаяние подсудимого, квалифицировал это как смягчающие обстоятельства. В итоге Д. был признан виновным и приговорен к штрафу в размере 40 МРП, что составило 157 280 тенге.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск пострадавшего, обязав подсудимого выплатить 500 тысяч тенге в качестве компенсации морального вреда, а также возместить представительские расходы.

Контекст: напряженность и ответственность на рабочих местах

Этот случай стал поводом для обсуждения вопросов межкультурных отношений на предприятиях с участием иностранных специалистов. Он также подчеркивает необходимость соблюдения трудовой дисциплины, этики и правовой ответственности в производственной среде.