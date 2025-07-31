18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
546.36
630.44
6.7
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
31.07.2025, 07:21

В Казахстане предложили ввести уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ

Новости Казахстана 0 1 662

Депутат мажилиса Едил Жанбыршин выступил с предложением ужесточить меры в отношении пропаганды ЛГБТ в Казахстане. По его словам, одними запретами проблему не решить — необходимо предусмотреть уголовную ответственность за распространение подобной информации, особенно в социальных сетях и СМИ, сообщает Lada.kz со ссылкой на 31 канал.

Фото:depositphotos.com / steho
Фото:depositphotos.com / steho

Инициатива депутата: усиление наказаний за ЛГБТ-пропаганду

«Если запрет нарушается, а пропаганда продолжается в соцсетях, в СМИ или иными способами, нужно рассматривать возможность привлечения к уголовной ответственности», — подчеркнул депутат.

Результаты опроса: общество поддерживает запрет

Центр социальных и политических исследований «Стратегия» представил результаты социологического опроса, согласно которым свыше 80% казахстанцев поддерживают идею запрета ЛГБТ-пропаганды. Более половины респондентов выразили обеспокоенность тем, что подобные материалы могут оказывать негативное влияние на молодежь.

Аргументы общественников: защита детей — приоритет

Представители общественности также поддержали инициативу ужесточения законодательства. По мнению активиста Усена Сулеймена, речь идет не о борьбе с представителями ЛГБТ-сообщества, а о защите подрастающего поколения:

«Я не против ЛГБТ. Я за то, чтобы принять меры, которые касаются подростков и детей. Взрослого человека уже не изменить, но детей можно воспитать правильно», — отметил он.

Конкретные предложения: от фильтров до позитивного контента

На тематической встрече, посвященной вопросу регулирования ЛГБТ-пропаганды, были озвучены и конкретные шаги. В числе предложений — внедрение возрастных ограничений, административной и уголовной ответственности за нарушения, а также развитие медиаконтента, ориентированного на традиционные семейные ценности и здоровый образ жизни.

Следующий этап — законопроект

Озвученные инициативы в ближайшее время могут получить законодательное оформление. Предполагается, что предложения будут рассмотрены в парламенте и могут лечь в основу новых поправок к действующему законодательству.

1
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…