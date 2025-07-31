В Казахстане предложили ввести уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ

Қазақ тіліне аудару

Депутат мажилиса Едил Жанбыршин выступил с предложением ужесточить меры в отношении пропаганды ЛГБТ в Казахстане. По его словам, одними запретами проблему не решить — необходимо предусмотреть уголовную ответственность за распространение подобной информации, особенно в социальных сетях и СМИ, сообщает Lada.kz со ссылкой на 31 канал .

Фото:depositphotos.com / steho

Инициатива депутата: усиление наказаний за ЛГБТ-пропаганду

«Если запрет нарушается, а пропаганда продолжается в соцсетях, в СМИ или иными способами, нужно рассматривать возможность привлечения к уголовной ответственности», — подчеркнул депутат.

Результаты опроса: общество поддерживает запрет

Центр социальных и политических исследований «Стратегия» представил результаты социологического опроса, согласно которым свыше 80% казахстанцев поддерживают идею запрета ЛГБТ-пропаганды. Более половины респондентов выразили обеспокоенность тем, что подобные материалы могут оказывать негативное влияние на молодежь.

Аргументы общественников: защита детей — приоритет

Представители общественности также поддержали инициативу ужесточения законодательства. По мнению активиста Усена Сулеймена, речь идет не о борьбе с представителями ЛГБТ-сообщества, а о защите подрастающего поколения:

«Я не против ЛГБТ. Я за то, чтобы принять меры, которые касаются подростков и детей. Взрослого человека уже не изменить, но детей можно воспитать правильно», — отметил он.

Конкретные предложения: от фильтров до позитивного контента

На тематической встрече, посвященной вопросу регулирования ЛГБТ-пропаганды, были озвучены и конкретные шаги. В числе предложений — внедрение возрастных ограничений, административной и уголовной ответственности за нарушения, а также развитие медиаконтента, ориентированного на традиционные семейные ценности и здоровый образ жизни.

Следующий этап — законопроект

Озвученные инициативы в ближайшее время могут получить законодательное оформление. Предполагается, что предложения будут рассмотрены в парламенте и могут лечь в основу новых поправок к действующему законодательству.