Казахстанские школы вводят запрет на смартфоны с нового учебного года

С начала нового учебного года казахстанские школы переходят на жёсткие ограничения использования смартфонов. Власти и эксперты уверены: цифровые устройства мешают учёбе, вредят психике подростков и снижают концентрацию. В ответ на это внедряются новые правила, призванные создать более здоровую образовательную среду, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Edu.
В Министерстве просвещения напомнили, что ещё в начале прошлого года был введён запрет на использование смартфонов школьниками во время уроков. Однако до недавнего времени ученики могли свободно пользоваться гаджетами на переменах. Теперь это изменится.
С сентября 2025 года все школы «Назарбаев Интеллектуальных школ» (НИШ) полностью запрещают использование не только смартфонов, но и других смарт-устройств — планшетов, умных часов — как во время занятий, так и на переменах.
«Основанием стали международные исследования, подтверждающие связь между цифровой зависимостью и ухудшением психоэмоционального состояния, сна, концентрации, физической активности и общих навыков общения», — объяснили в пресс-службе НИШ.
Школы НИШ уже начали подготовку к новым условиям:
Учащиеся смогут связываться с родителями только через кнопочные телефоны или стационарную связь.
В учебных заведениях создаются условия, исключающие необходимость использования гаджетов: обеспечивается бумажная продукция, предоставляются ноутбуки, оборудуются специальные «смарт-зоны».
Организуется полезный досуг на переменах, стимулирующий живое общение и физическую активность.
Эти меры, как подчёркивают в НИШ, направлены на формирование здоровых привычек у подростков и воспитание устойчивости к цифровым отвлечениям.
Вопрос не только в дисциплине, но и в психологии. Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов напомнил, что даже выключенный телефон, находящийся рядом, способен снижать результаты когнитивных тестов и IQ. Он сослался на мнение известного психолога Анджелы Дакворт, которая утверждает: самоконтроль работает хуже, чем правильно организованная среда.
«Лучше убрать искушения заранее, чем тратить силы на борьбу с ними. Это особенно актуально для школьников», — отметил депутат.
Аймагамбетов поддержал инициативу НИШ и назвал её своевременной, ссылаясь также на книгу The Anxious Generation, где подробно описывается вред постоянного взаимодействия с гаджетами.
В марте 2025 года опубликовано масштабное исследование Smartphone Addiction Among University Students. Результаты оказались тревожными:
У 48% студентов выявлены признаки цифровой зависимости.
Среди девушек показатель ещё выше — 57,6%.
Основное время уходит на социальные сети, а не на учёбу.
Зависимость негативно влияет на внимание, память и способность к обучению.
Авторы подчёркивают: смартфоны не обязательно вредны — при грамотном подходе они могут служить инструментом образования. Однако без контроля они становятся фактором риска.
Исследование Swiped, проведённое в Великобритании в мае 2025 года, показало, что даже кратковременный отказ от смартфонов даёт заметные положительные результаты:
Улучшение сна (подростки засыпают быстрее и спят дольше).
Повышение концентрации внимания.
Снижение уровня тревожности.
Улучшение эмоционального состояния.
Эти данные стали ещё одним аргументом в пользу ограничений в школах.
По данным издания Humanities and Social Sciences Communications (июль 2025), раннее использование гаджетов связано с рядом факторов:
Давление со стороны сверстников;
Страх социальной изоляции;
Поведение родителей и особенности семейной среды;
Возраст и уровень образования родителей;
Лёгкий доступ к интернету дома.
Исследователи подчёркивают: ранний доступ к смартфону увеличивает риск цифровой зависимости в будущем.
Эксперты единодушны: запрещать — недостаточно. Важно учить детей, родителей и педагогов:
Понимать, как формируются зависимости;
Узнавать, какие сигналы тревоги важно не пропустить;
Формировать навыки цифровой гигиены и критического мышления;
Контролировать использование гаджетов, не исключая их полностью.
Грамотное отношение к технологиям должно стать частью школьного образования, чтобы научить детей безопасному и осознанному взаимодействию с цифровыми устройствами.
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