Казахстанские школы вводят запрет на смартфоны с нового учебного года

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С начала нового учебного года казахстанские школы переходят на жёсткие ограничения использования смартфонов. Власти и эксперты уверены: цифровые устройства мешают учёбе, вредят психике подростков и снижают концентрацию. В ответ на это внедряются новые правила, призванные создать более здоровую образовательную среду, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Edu.

Фото: msn.com

Запрет на гаджеты: что изменится в школах

В Министерстве просвещения напомнили, что ещё в начале прошлого года был введён запрет на использование смартфонов школьниками во время уроков. Однако до недавнего времени ученики могли свободно пользоваться гаджетами на переменах. Теперь это изменится.

С сентября 2025 года все школы «Назарбаев Интеллектуальных школ» (НИШ) полностью запрещают использование не только смартфонов, но и других смарт-устройств — планшетов, умных часов — как во время занятий, так и на переменах.

«Основанием стали международные исследования, подтверждающие связь между цифровой зависимостью и ухудшением психоэмоционального состояния, сна, концентрации, физической активности и общих навыков общения», — объяснили в пресс-службе НИШ.

Что будет вместо смартфонов?

Школы НИШ уже начали подготовку к новым условиям:

Учащиеся смогут связываться с родителями только через кнопочные телефоны или стационарную связь.

В учебных заведениях создаются условия, исключающие необходимость использования гаджетов: обеспечивается бумажная продукция, предоставляются ноутбуки, оборудуются специальные «смарт-зоны».

Организуется полезный досуг на переменах, стимулирующий живое общение и физическую активность.

Эти меры, как подчёркивают в НИШ, направлены на формирование здоровых привычек у подростков и воспитание устойчивости к цифровым отвлечениям.

Почему смартфоны мешают учёбе?

Вопрос не только в дисциплине, но и в психологии. Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов напомнил, что даже выключенный телефон, находящийся рядом, способен снижать результаты когнитивных тестов и IQ. Он сослался на мнение известного психолога Анджелы Дакворт, которая утверждает: самоконтроль работает хуже, чем правильно организованная среда.

«Лучше убрать искушения заранее, чем тратить силы на борьбу с ними. Это особенно актуально для школьников», — отметил депутат.

Аймагамбетов поддержал инициативу НИШ и назвал её своевременной, ссылаясь также на книгу The Anxious Generation, где подробно описывается вред постоянного взаимодействия с гаджетами.

Международные данные: зависимость от смартфона — это не миф

В марте 2025 года опубликовано масштабное исследование Smartphone Addiction Among University Students. Результаты оказались тревожными:

У 48% студентов выявлены признаки цифровой зависимости.

Среди девушек показатель ещё выше — 57,6%.

Основное время уходит на социальные сети, а не на учёбу.

Зависимость негативно влияет на внимание, память и способность к обучению.

Авторы подчёркивают: смартфоны не обязательно вредны — при грамотном подходе они могут служить инструментом образования. Однако без контроля они становятся фактором риска.

Эффект отказа от смартфона: реальные примеры

Исследование Swiped, проведённое в Великобритании в мае 2025 года, показало, что даже кратковременный отказ от смартфонов даёт заметные положительные результаты:

Улучшение сна (подростки засыпают быстрее и спят дольше).

Повышение концентрации внимания.

Снижение уровня тревожности.

Улучшение эмоционального состояния.

Эти данные стали ещё одним аргументом в пользу ограничений в школах.

Почему дети получают смартфоны слишком рано?

По данным издания Humanities and Social Sciences Communications (июль 2025), раннее использование гаджетов связано с рядом факторов:

Давление со стороны сверстников;

Страх социальной изоляции;

Поведение родителей и особенности семейной среды;

Возраст и уровень образования родителей;

Лёгкий доступ к интернету дома.

Исследователи подчёркивают: ранний доступ к смартфону увеличивает риск цифровой зависимости в будущем.

Что делать: запрет или цифровая гигиена?

Эксперты единодушны: запрещать — недостаточно. Важно учить детей, родителей и педагогов:

Понимать, как формируются зависимости;

Узнавать, какие сигналы тревоги важно не пропустить;

Формировать навыки цифровой гигиены и критического мышления;

Контролировать использование гаджетов, не исключая их полностью.

Грамотное отношение к технологиям должно стать частью школьного образования, чтобы научить детей безопасному и осознанному взаимодействию с цифровыми устройствами.