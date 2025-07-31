Необычный инцидент в небе над Казахстаном: авиалайнер резко изменил курс - что произошло на борту?

Қазақ тіліне аудару

Необычный инцидент произошел на борту пассажирского рейса авиакомпании Asiana Airlines , следовавшего из Стамбула в Сеул. Самолету пришлось экстренно изменить курс и вернуться в Турцию после того, как один из пассажиров сообщил о потере пауэрбанка. Примечательно, что решение о возвращении было принято, когда воздушное судно находилось в небе над территорией Казахстана, сообщает Lada.kz.

Фото: pinterest.com

Потерянный гаджет нарушил полет

Как сообщает издание Haberler, во время полета один из туристов уронил свой портативный аккумулятор между креслами и обратился за помощью к экипажу. Бортпроводники попытались достать устройство, однако их усилия не увенчались успехом. Поскольку точное местонахождение пауэрбанка установить не удалось, а в таких случаях существует риск возгорания литиевой батареи, капитан принял решение повернуть обратно.

Именно во время пролета над Казахстаном экипаж принял судьбоносное решение прекратить дальнейший маршрут и направиться обратно в Стамбул. Таким образом, транзитный перелет был прерван из соображений безопасности.

Запрет на пауэрбанки в самолетах

Как отмечают журналисты, Главное управление гражданской авиации Южной Кореи строго ограничивает перевозку пауэрбанков и других литий-ионных батарей. Они должны находиться в ручной клади, быть в исправном состоянии и не представлять угрозу. Под сиденьями, особенно в труднодоступных местах, устройства с такими батареями могут перегреться или вызвать короткое замыкание, что делает их потенциально опасными.

Подобные инциденты не редкость

Это уже не первый случай, когда воздушное судно изменяет курс из-за проблем с электронными устройствами. Инциденты с перегревом пауэрбанков, смартфонов и других гаджетов ранее неоднократно становились причиной задержек и экстренных посадок.