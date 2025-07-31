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31.07.2025, 09:05

С 1 августа в Казахстане вырастут тарифы на электроэнергию: кого затронет повышение

Новости Казахстана 0 606

С начала августа 2025 года в Казахстане вступают в силу новые предельные тарифы на электроэнергию. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности министра энергетики 29 июля. Повышение затронет ряд крупных энергоисточников и предприятий, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com

Корректировка тарифов: список затронутых предприятий

В документе указано, что тарифы вырастут у ряда энергопроизводящих и теплоэлектроцентралей по всей стране. Ниже приведены новые значения:

  • Жамбылская ГРЭС им. Т. И. Батурова: тариф увеличится с 22,58 до 23,25 тенге за кВт⋅ч.

  • Актобе ТЭЦ: с 17,54 до 18,19 тенге.

  • АО "Жайыктеплоэнерго": с 13,25 до 13,95 тенге.

  • МАЭК-Казатомпром: с 22,16 до 23,26 тенге.

  • АО "Кристалл Менеджмент": с 15,27 до 16,09 тенге.

  • ТОО "Актюбинский рельсобалочный завод": с 21,11 до 23,58 тенге.

  • "З-Энергоорталык": с 16,77 до 18,46 тенге.

  • Кызылордатеплоэлектроцентр: с 12,10 до 13,13 тенге.

  • ТОО "Батые Пауэр": с 15,89 до 17,63 тенге.

  • ТОО "Karabatan Utility Solutions": с 10,67 до 13,06 тенге.

  • ТОО "OzenMunaiProm": с 26,92 до 28,68 тенге.

  • АО "ТНК "Казхром": с 10,67 до 11,65 тенге.

  • АО "ССГПО": с 18,82 до 18,94 тенге.

Для кого введён новый тариф 44,02 тенге за кВт⋅ч

Кроме того, для так называемой 63-й группы энергопроизводящих организаций установлен единый тариф в размере 44,02 тенге за один киловатт-час. Каким именно организациям присвоена эта группа, в официальном сообщении не уточняется.

Контекст и возможные последствия

Повышение предельных тарифов может отразиться как на себестоимости производства в крупных промышленных компаниях, так и в перспективе — на конечной стоимости продукции и коммунальных услуг для населения. При этом официального заявления о пересмотре тарифов для домохозяйств на момент публикации не поступало.

Приказ вводится в действие с 1 августа 2025 года.

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