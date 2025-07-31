Крупные выплаты одобрены: кто может рассчитывать на 1,5 миллиона тенге в Казахстане

С 11 августа 2025 года в Казахстане стартует второй этап приема заявок на государственные гранты для поддержки новых бизнес-инициатив. Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, размер гранта составляет 400 МРП или 1 572 800 тенге. Средства предоставляются безвозмездно и направлены на запуск или развитие собственного дела, сообщает Lada.kz.
Подать заявку могут:
официально зарегистрированные безработные;
индивидуальные предприниматели со стажем не более трёх лет.
Дополнительно заявитель должен относиться к одной из следующих социальных категорий:
лица с инвалидностью;
обладатели статуса «кандас»;
межрегиональные переселенцы;
члены малообеспеченных семей;
супруг или супруга из многодетной семьи;
родитель (или супруг/супруга), воспитывающий ребенка с инвалидностью;
получатели пособия по случаю потери кормильца.
Еще одно обязательное условие — наличие сертификата об обучении основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес», выданного не более трёх лет назад.
Полученные средства разрешается направить на:
приобретение оборудования, инструментов и инвентаря;
покупку животных, птицы, саженцев, семян, рассады;
аренду производственных или офисных помещений.
Однако использовать грант на потребительские цели, погашение кредитов, покупку жилья, земли или производство подакцизной продукции запрещено.
Процедура подачи полностью цифровая и осуществляется через портал business.enbek.kz. Необходимо:
Зарегистрироваться на портале;
Пройти проверку на соответствие условиям участия;
Скачать и заполнить шаблон бизнес-плана;
Загрузить бизнес-план на портал;
Заполнить онлайн-заявление и подписать его с помощью ЭЦП.
Для тех, у кого нет доступа к компьютеру или интернету, предусмотрены зоны самообслуживания в карьерных центрах и ЦОНах.
После подачи заявки претендент должен презентовать свой бизнес-проект на заседании специальной комиссии. Оценка проводится по ряду критериев:
оригинальность и конкурентоспособность идеи;
проработка целевых рынков;
финансовая устойчивость проекта;
наличие предпринимательских навыков;
потенциал создания новых рабочих мест.
Решение комиссии направляется в личный кабинет заявителя на портале. В случае положительного ответа необходимо предоставить банковские реквизиты, подписать договор и регулярно отчитываться о расходовании средств — всё это осуществляется онлайн, без визита в государственные учреждения.
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