Крупные выплаты одобрены: кто может рассчитывать на 1,5 миллиона тенге в Казахстане

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С 11 августа 2025 года в Казахстане стартует второй этап приема заявок на государственные гранты для поддержки новых бизнес-инициатив. Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, размер гранта составляет 400 МРП или 1 572 800 тенге. Средства предоставляются безвозмездно и направлены на запуск или развитие собственного дела, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Кто может претендовать на грант

Подать заявку могут:

официально зарегистрированные безработные;

индивидуальные предприниматели со стажем не более трёх лет.

Дополнительно заявитель должен относиться к одной из следующих социальных категорий:

лица с инвалидностью;

обладатели статуса «кандас»;

межрегиональные переселенцы;

члены малообеспеченных семей;

супруг или супруга из многодетной семьи;

родитель (или супруг/супруга), воспитывающий ребенка с инвалидностью;

получатели пособия по случаю потери кормильца.

Еще одно обязательное условие — наличие сертификата об обучении основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес», выданного не более трёх лет назад.

На что можно потратить грант

Полученные средства разрешается направить на:

приобретение оборудования, инструментов и инвентаря;

покупку животных, птицы, саженцев, семян, рассады;

аренду производственных или офисных помещений.

Однако использовать грант на потребительские цели, погашение кредитов, покупку жилья, земли или производство подакцизной продукции запрещено.

Как подать заявку: пошаговая инструкция

Процедура подачи полностью цифровая и осуществляется через портал business.enbek.kz. Необходимо:

Зарегистрироваться на портале; Пройти проверку на соответствие условиям участия; Скачать и заполнить шаблон бизнес-плана; Загрузить бизнес-план на портал; Заполнить онлайн-заявление и подписать его с помощью ЭЦП.

Для тех, у кого нет доступа к компьютеру или интернету, предусмотрены зоны самообслуживания в карьерных центрах и ЦОНах.

Как принимается решение

После подачи заявки претендент должен презентовать свой бизнес-проект на заседании специальной комиссии. Оценка проводится по ряду критериев:

оригинальность и конкурентоспособность идеи;

проработка целевых рынков;

финансовая устойчивость проекта;

наличие предпринимательских навыков;

потенциал создания новых рабочих мест.

Решение комиссии направляется в личный кабинет заявителя на портале. В случае положительного ответа необходимо предоставить банковские реквизиты, подписать договор и регулярно отчитываться о расходовании средств — всё это осуществляется онлайн, без визита в государственные учреждения.