До 20 лет тюрьмы: в Казахстане наказывают за рознь и ложь в интернете - МВД выступило с заявлением

Қазақ тіліне аудару

Министерство внутренних дел РК вновь обратилось к гражданам с предупреждением: распространение ложной информации в интернете — это не безобидная шалость, а уголовно наказуемое деяние, способное дестабилизировать общество, сообщает Lada.kz со ссылкой на polisia.kz.

Фото: gov.kz

Угроза для стабильности: как фейки влияют на общество

По данным МВД, в последнее время в социальных сетях, мессенджерах и на других онлайн-платформах участились случаи размещения провокационного контента. Такие публикации подрывают общественное доверие, провоцируют конфликты и могут привести к деструктивным последствиям.

Реальные сроки за недостоверные публикации

В ведомстве напоминают: за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность — вплоть до семи лет лишения свободы. Только за первые шесть месяцев 2025 года было возбуждено 47 уголовных дел по таким фактам.

Пример:

В Туркестанской области мужчина опубликовал ложные сведения о передаче земель иностранным инвесторам. Суд признал его виновным, и он получил наказание.

Разжигание розни — тяжкое преступление

Особую тревогу у силовиков вызывают случаи распространения материалов, способствующих разжиганию национальной, религиозной или социальной вражды. За такие действия предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.

Факты из практики:

Жительница области Абай размещала в TikTok видео с оскорблениями на национальной почве.

В Кызылординской области мужчина публично высказывался с призывами к религиозной вражде.

Всего за полгода возбуждено 64 уголовных дела по статьям, связанным с рознью. 15 человек осуждены, девять из них получили реальные сроки заключения.

Административная ответственность: не только тюрьма

Кроме уголовных дел, МВД фиксирует случаи привлечения к административной ответственности по статье 456-2 КоАП (распространение заведомо ложной информации). За первое полугодие 2025 года наказаны 38 человек.

Примеры:

В Атырауской области гражданин опубликовал видео с фейком о разрушенной дамбе.

В Петропавловске активист распространял ложь о массовом вскрытии заключенных.

Меры воздействия — от штрафов до ареста на несколько суток.

МВД призывает к ответственности

В завершение МВД обращается к казахстанцам с призывом соблюдать законодательство и ответственно относиться к размещаемой информации: