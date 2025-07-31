Зубы - на полку: цены вышли за рамки разумного - почему стоматология в Казахстане стала роскошью

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Стремительный рост цен на стоматологические услуги в Казахстане вынуждает граждан искать более доступные альтернативы — как внутри страны, так и за её пределами. Жители южных регионов всё чаще едут в Бишкек и Ташкент, где лечение обходится в разы дешевле. В то же время столичные пациенты всё чаще вынуждены брать рассрочку даже на один зуб, сообщает Lada.kz со ссылкой на NewTimes.kz.

Фото: pinterest.com

Лечение зубов в кредит: новая реальность

Во многих стоматологических клиниках Астаны уже привычной стала практика оплаты лечения в рассрочку — через Kaspi Red или с графиком платежей на 12–24 месяца. Это говорит о тревожной тенденции: стоимость даже базовых стоматологических процедур становится неподъёмной для многих граждан.

Согласно данным EnergyProm, за год услуги стоматологов подорожали в среднем на 11,3%. Самый резкий скачок цен зафиксирован в Атырауской области — 23,3%. В Шымкенте услуги подорожали на 9,5%, в Алматы — на 9,3%, в Астане — на 8,2%.

Пациенты жалуются: цены растут, а честность — под вопросом

Некоторые пациенты сообщают, что при лечении сталкиваются с не до конца прозрачным ценообразованием. Одну сумму называют при первичной консультации, но в процессе лечения она может вырасти в два или три раза. Пример — история жительницы Астаны, которой лечение одного зуба обошлось в 200 тысяч тенге: 110 тысяч на первом этапе и еще 90 тысяч за установку пломбы.

И даже после такого опыта она не смогла найти значительно более дешёвые предложения в других клиниках: где-то называли цену в 250 тысяч, где-то — 170 тысяч. В итоге её выручил врач, с которым у неё были давние доверительные отношения. Он сохранил зубной нерв и провёл лечение за 55 тысяч тенге — в несколько раз дешевле.

Юг страны лечится за границей

Для многих жителей южных регионов Казахстана — особенно из Тараза и Шымкента — поездка в соседние столичные города Кыргызстана или Узбекистана стала обыденным способом сэкономить на стоматологии.

Так, одна жительница Тараза призналась, что вся её семья регулярно лечит зубы в Бишкеке, совмещая процедуры с отдыхом. Поездка занимает всего пару часов, а цены значительно ниже.

Жительница Шымкента Самал Кенжеева поделилась, что прошла комплексное лечение в Ташкенте, установив два импланта за 570 тысяч тенге. В Казахстане, по её словам, такая процедура обошлась бы не менее чем в миллион.

Сравнение цен: Казахстан vs. соседи

В Казахстане:

Металлокерамическая коронка в Алматы — от 150 000 тенге (≈350 долларов).

Пломба в столице — 80–100 тысяч тенге.

В Кыргызстане:

Та же коронка в Бишкеке — около 4500 сомов (≈55 долларов).

Лечение кариеса — 3000–3500 сомов (≈35–40 долларов).

Пломба — около 1000 сомов (≈12 долларов).

В Узбекистане:

Циркониевая коронка — 920 000 сумов (≈85 долларов).

Виниры — около 2,5 млн сумов (≈230 долларов).

Почему стоматология в Казахстане такая дорогая?

По мнению специалистов, стоимость стоматологических услуг формируется из нескольких факторов:

Длительное и постоянное обучение врача . Хороший стоматолог учится на протяжении всей карьеры, проходя курсы повышения квалификации, осваивая новые технологии и методы.

Импортные материалы и оборудование. Большинство расходников — из Германии, Кореи, России. Казахстан собственного производства практически не имеет.

Влияние валюты и налоговой нагрузки. Закупки происходят в иностранной валюте, что делает стоимость услуг зависимой от курса доллара. Добавьте сюда налоги, инфляцию и банковские комиссии по рассрочкам.

Стоматолог-ортопед Султанкул Жаксылык отмечает, что значительную роль сыграл приток средств после разрешения использовать пенсионные накопления на лечение: клиники начали активно развиваться, но вместе с тем подняли цены.

Государство не помогает: стоматология остаётся вне гарантий

По словам эксперта по здравоохранению Али Нургожаева, стоматологическая помощь во всём мире редко входит в перечень базовых и гарантированных государством медицинских услуг. Казахстан — не исключение. Система ОСМС покрывает ограниченный перечень процедур, а добровольное медицинское страхование остаётся уделом немногих.

Также существует риск того, что даже при наличии страховки пациенты не застрахованы от ненужных процедур. Всё зависит от субъективного мнения врача, ведь в медицине действует формулировка "по показаниям", которую сложно проверить или оспорить.

Почему нельзя ввести фиксированные цены?

Как отмечает Нургожаев, попытки регулировать расценки в частной стоматологии натолкнутся на сопротивление бизнес-сообщества и антимонопольных органов. Более того, информационное неравенство между врачом и пациентом остаётся ключевой проблемой — большинство пациентов просто не в состоянии самостоятельно оценить необходимость тех или иных манипуляций.

Вывод:

Стоматология в Казахстане становится всё менее доступной — даже для жителей крупных городов. В отсутствие эффективных механизмов регулирования и реального страхового покрытия, пациенты вынуждены искать альтернативы — возвращаться в регионы или уезжать за границу. Пока государство не вмешается системно, ситуация вряд ли изменится.