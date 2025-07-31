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31.07.2025, 11:27

Неожиданный фаворит: мясной рынок Казахстана переворачивается с ног на голову

Новости Казахстана 0 689

Мясо остается одним из ключевых продуктов в рационе казахстанцев, особенно говядина, которая традиционно занимает центральное место во многих национальных блюдах. Однако постоянный рост цен заставляет граждан пересматривать свои предпочтения, сообщает Lada.kz. 

Фото: Яндекс Карты
Фото: Яндекс Карты

Цены продолжают расти

По данным Бюро национальной статистики, в июне 2025 года стоимость мяса и мясопродуктов выросла на 1,2% за месяц и на 11,3% по сравнению с июнем прошлого года. В том числе мясо и птица подорожали на 2,1% за месяц и на 11,8% в годовом выражении. Колбасные изделия прибавили в цене 0,7% за месяц и 7,1% за год, а прочая мясная продукция — 1,7% и 13,1% соответственно.

Что подорожало сильнее всего

В ежемесячной динамике самыми подорожавшими стали говядина и баранина — обе позиции выросли на 1,7%. Куриное мясо и свинина прибавили по 0,5%, а конина — 0,3%. В годовом разрезе цены на говядину увеличились на 16,9%, на баранину — на 16,1%, на конину — на 5,6%, на птицу — на 4,5%, а на свинину — на 3,7%.

Среди колбас наибольший годовой рост продемонстрировала варёная — 7,3%, за месяц она прибавила 0,3%. Полукопчёная колбаса подорожала на 0,9% за месяц и на 6,5% за год.

Где мясо подорожало сильнее всего

В июне 2025 года наиболее заметный рост цен зафиксирован в следующих регионах:

  • Акмолинская область — +2,8%

  • Кызылординская область — +2,6%

  • Западно-Казахстанская область — +2,3%

Наименьшее удорожание отмечено в Астане и Абайской области — всего на 0,2% в каждом из регионов.

За год больше всего цены выросли в:

  • Улытауской области — +18%

  • Акмолинской области — +16,7%

  • Западно-Казахстанской области и Шымкенте — по +16%

Меньше всего годовой рост наблюдался в Алматы — 5,9%.

Потребление мяса: что и сколько едят

В первом квартале 2025 года среднее потребление мяса и мясопродуктов на одного казахстанца составило 20,6 кг — это на 1,7% больше, чем годом ранее.

Лидеры по объёмам потребления:

  • Акмолинская область — 24,1 кг

  • Жамбылская область — 23,9 кг

  • Мангистауская область — 23,6 кг

Аутсайдеры:

  • Кызылординская область — 15,8 кг

  • Шымкент — 16,3 кг

  • Туркестанская область — 16,9 кг

Изменение предпочтений по видам мяса

Несмотря на сохранение лидерства говядины, её потребление снизилось на 3%, до 6,1 кг на человека. Также сократилась популярность баранины (–1%, до 1,2 кг) и свинины (–2,8%, до 772 г).

В то же время наблюдается рост интереса к другим видам мяса:

  • Конина: +4,1%, до 2,1 кг

  • Куриное мясо: +5,6%, до 1,4 кг

Что происходит с мясными продуктами

В категории мясопродуктов резко выросло потребление мелкокусковых полуфабрикатов — сразу на 51,9%, хотя в абсолютных цифрах это лишь 41 г на человека. Также увеличилось потребление:

  • мясного фарша — на 5,1%, до 1,8 кг

  • сосисок и сарделек — на 0,9%, до 573 г

  • полукопчёной колбасы — на 0,5%, до 987 г

В то же время снизилось потребление:

  • сала — на 7,8%, до 47 г

  • говяжьей печени — на 4%, до 190 г

  • варёной колбасы — на 4%, до 626 г

Сколько казахстанцы тратят на мясо

В среднем на мясо и мясную продукцию в первом квартале 2025 года домохозяйства потратили 157,9 тыс. тенге — это на 9,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (144,2 тыс. тенге).

Рекордные траты зафиксированы в Мангистауской области — 233,5 тыс. тенге на семью. Несмотря на снижение расходов на 2% по сравнению с прошлым годом, это на 47,9% больше, чем в среднем по стране. Также в тройке лидеров:

  • Жамбылская область — 222 тыс. тг

  • Атырауская область — 219,3 тыс. тг

Меньше всего на мясо тратят в:

  • Северо-Казахстанской области — 92,7 тыс. тг (на 8% больше, чем год назад, но на 41,3% ниже среднего по стране)

  • Костанайской области — 101,3 тыс. тг

  • Акмолинской области — 121,7 тыс. тг

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