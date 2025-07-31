Неожиданный фаворит: мясной рынок Казахстана переворачивается с ног на голову

Мясо остается одним из ключевых продуктов в рационе казахстанцев, особенно говядина, которая традиционно занимает центральное место во многих национальных блюдах. Однако постоянный рост цен заставляет граждан пересматривать свои предпочтения, сообщает Lada.kz.
По данным Бюро национальной статистики, в июне 2025 года стоимость мяса и мясопродуктов выросла на 1,2% за месяц и на 11,3% по сравнению с июнем прошлого года. В том числе мясо и птица подорожали на 2,1% за месяц и на 11,8% в годовом выражении. Колбасные изделия прибавили в цене 0,7% за месяц и 7,1% за год, а прочая мясная продукция — 1,7% и 13,1% соответственно.
В ежемесячной динамике самыми подорожавшими стали говядина и баранина — обе позиции выросли на 1,7%. Куриное мясо и свинина прибавили по 0,5%, а конина — 0,3%. В годовом разрезе цены на говядину увеличились на 16,9%, на баранину — на 16,1%, на конину — на 5,6%, на птицу — на 4,5%, а на свинину — на 3,7%.
Среди колбас наибольший годовой рост продемонстрировала варёная — 7,3%, за месяц она прибавила 0,3%. Полукопчёная колбаса подорожала на 0,9% за месяц и на 6,5% за год.
В июне 2025 года наиболее заметный рост цен зафиксирован в следующих регионах:
Акмолинская область — +2,8%
Кызылординская область — +2,6%
Западно-Казахстанская область — +2,3%
Наименьшее удорожание отмечено в Астане и Абайской области — всего на 0,2% в каждом из регионов.
За год больше всего цены выросли в:
Улытауской области — +18%
Акмолинской области — +16,7%
Западно-Казахстанской области и Шымкенте — по +16%
Меньше всего годовой рост наблюдался в Алматы — 5,9%.
В первом квартале 2025 года среднее потребление мяса и мясопродуктов на одного казахстанца составило 20,6 кг — это на 1,7% больше, чем годом ранее.
Лидеры по объёмам потребления:
Акмолинская область — 24,1 кг
Жамбылская область — 23,9 кг
Мангистауская область — 23,6 кг
Аутсайдеры:
Кызылординская область — 15,8 кг
Шымкент — 16,3 кг
Туркестанская область — 16,9 кг
Несмотря на сохранение лидерства говядины, её потребление снизилось на 3%, до 6,1 кг на человека. Также сократилась популярность баранины (–1%, до 1,2 кг) и свинины (–2,8%, до 772 г).
В то же время наблюдается рост интереса к другим видам мяса:
Конина: +4,1%, до 2,1 кг
Куриное мясо: +5,6%, до 1,4 кг
В категории мясопродуктов резко выросло потребление мелкокусковых полуфабрикатов — сразу на 51,9%, хотя в абсолютных цифрах это лишь 41 г на человека. Также увеличилось потребление:
мясного фарша — на 5,1%, до 1,8 кг
сосисок и сарделек — на 0,9%, до 573 г
полукопчёной колбасы — на 0,5%, до 987 г
В то же время снизилось потребление:
сала — на 7,8%, до 47 г
говяжьей печени — на 4%, до 190 г
варёной колбасы — на 4%, до 626 г
В среднем на мясо и мясную продукцию в первом квартале 2025 года домохозяйства потратили 157,9 тыс. тенге — это на 9,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (144,2 тыс. тенге).
Рекордные траты зафиксированы в Мангистауской области — 233,5 тыс. тенге на семью. Несмотря на снижение расходов на 2% по сравнению с прошлым годом, это на 47,9% больше, чем в среднем по стране. Также в тройке лидеров:
Жамбылская область — 222 тыс. тг
Атырауская область — 219,3 тыс. тг
Меньше всего на мясо тратят в:
Северо-Казахстанской области — 92,7 тыс. тг (на 8% больше, чем год назад, но на 41,3% ниже среднего по стране)
Костанайской области — 101,3 тыс. тг
Акмолинской области — 121,7 тыс. тг
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