Неожиданный фаворит: мясной рынок Казахстана переворачивается с ног на голову

Қазақ тіліне аудару

Мясо остается одним из ключевых продуктов в рационе казахстанцев, особенно говядина, которая традиционно занимает центральное место во многих национальных блюдах. Однако постоянный рост цен заставляет граждан пересматривать свои предпочтения, сообщает Lada.kz.

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Цены продолжают расти

По данным Бюро национальной статистики, в июне 2025 года стоимость мяса и мясопродуктов выросла на 1,2% за месяц и на 11,3% по сравнению с июнем прошлого года. В том числе мясо и птица подорожали на 2,1% за месяц и на 11,8% в годовом выражении. Колбасные изделия прибавили в цене 0,7% за месяц и 7,1% за год, а прочая мясная продукция — 1,7% и 13,1% соответственно.

Что подорожало сильнее всего

В ежемесячной динамике самыми подорожавшими стали говядина и баранина — обе позиции выросли на 1,7%. Куриное мясо и свинина прибавили по 0,5%, а конина — 0,3%. В годовом разрезе цены на говядину увеличились на 16,9%, на баранину — на 16,1%, на конину — на 5,6%, на птицу — на 4,5%, а на свинину — на 3,7%.

Среди колбас наибольший годовой рост продемонстрировала варёная — 7,3%, за месяц она прибавила 0,3%. Полукопчёная колбаса подорожала на 0,9% за месяц и на 6,5% за год.

Где мясо подорожало сильнее всего

В июне 2025 года наиболее заметный рост цен зафиксирован в следующих регионах:

Акмолинская область — +2,8%

Кызылординская область — +2,6%

Западно-Казахстанская область — +2,3%

Наименьшее удорожание отмечено в Астане и Абайской области — всего на 0,2% в каждом из регионов.

За год больше всего цены выросли в:

Улытауской области — +18%

Акмолинской области — +16,7%

Западно-Казахстанской области и Шымкенте — по +16%

Меньше всего годовой рост наблюдался в Алматы — 5,9%.

Потребление мяса: что и сколько едят

В первом квартале 2025 года среднее потребление мяса и мясопродуктов на одного казахстанца составило 20,6 кг — это на 1,7% больше, чем годом ранее.

Лидеры по объёмам потребления:

Акмолинская область — 24,1 кг

Жамбылская область — 23,9 кг

Мангистауская область — 23,6 кг

Аутсайдеры:

Кызылординская область — 15,8 кг

Шымкент — 16,3 кг

Туркестанская область — 16,9 кг

Изменение предпочтений по видам мяса

Несмотря на сохранение лидерства говядины, её потребление снизилось на 3%, до 6,1 кг на человека. Также сократилась популярность баранины (–1%, до 1,2 кг) и свинины (–2,8%, до 772 г).

В то же время наблюдается рост интереса к другим видам мяса:

Конина: +4,1%, до 2,1 кг

Куриное мясо: +5,6%, до 1,4 кг

Что происходит с мясными продуктами

В категории мясопродуктов резко выросло потребление мелкокусковых полуфабрикатов — сразу на 51,9%, хотя в абсолютных цифрах это лишь 41 г на человека. Также увеличилось потребление:

мясного фарша — на 5,1%, до 1,8 кг

сосисок и сарделек — на 0,9%, до 573 г

полукопчёной колбасы — на 0,5%, до 987 г

В то же время снизилось потребление:

сала — на 7,8%, до 47 г

говяжьей печени — на 4%, до 190 г

варёной колбасы — на 4%, до 626 г

Сколько казахстанцы тратят на мясо

В среднем на мясо и мясную продукцию в первом квартале 2025 года домохозяйства потратили 157,9 тыс. тенге — это на 9,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (144,2 тыс. тенге).

Рекордные траты зафиксированы в Мангистауской области — 233,5 тыс. тенге на семью. Несмотря на снижение расходов на 2% по сравнению с прошлым годом, это на 47,9% больше, чем в среднем по стране. Также в тройке лидеров:

Жамбылская область — 222 тыс. тг

Атырауская область — 219,3 тыс. тг

Меньше всего на мясо тратят в: