У eGov в Казахстане появился дополнительный номер для связи

Қазақ тіліне аудару

С 10 августа 2025 года у казахстанцев появится еще одна возможность бесплатно дозвониться до Единого контакт-центра по вопросам государственных услуг. Соответствующие изменения утвердило Правительство Республики Казахстан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz

Бесплатный доступ к центру обслуживания

Согласно постановлению от 28 июля 2025 года, в список номеров экстренных и общественно значимых служб, звонки на которые не тарифицируются, добавлен новый номер, предназначенный для связи с egov.

Теперь пользователи смогут получить консультации по вопросам оказания государственных услуг, ЭЦП, цифровых документов и другим темам, связанным с работой портала, по двум номерам:

1414

8 800 080 77 77

Когда начнут действовать изменения

Нововведение вступит в силу с 10 августа 2025 года. После этой даты оба номера будут официально признаны бесплатными для абонентов всех операторов связи в Казахстане.