Казахстан уходит от зависимости: нефть потечет в обход России

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Правительство Казахстана планирует увеличить объем экспорта нефти по стратегическому маршруту Баку — Тбилиси — Джейхан. Как сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов на пресс-конференции, уже в 2025 году объем поставок по данному направлению должен достичь 1,7 миллиона тонн, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: bloomberg.com

Рост поставок уже в 2024 году

На сегодняшний день объем казахстанского экспорта по этому нефтепроводу составляет 1,4 млн тонн. Однако, по словам министра, рост начнется уже в текущем году, что свидетельствует о стремлении Казахстана к активному использованию альтернативных экспортных путей, минующих территорию России.

Нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД) проходит через Азербайджан и Грузию и выходит к турецкому порту Джейхан на Средиземном море. Это один из ключевых маршрутов для транспортировки казахстанской нефти на европейские и средиземноморские рынки.

Переговоры России и Казахстана по экспорту в Китай

Министр также напомнил о параллельных переговорах между Астаной и Москвой по увеличению объема поставок российской нефти в Китай через казахстанскую территорию. В частности, обсуждается возможность нарастить объемы на 2,5 миллиона тонн. Аккенженов отметил, что реализация этого плана потребует пересмотра межправительственного соглашения и его ратификации парламентом Казахстана.

Казахстан нашёл решение для угольного транзита через санкционные порты

Помимо вопросов нефти, стало известно и о продвижении в угольной сфере. 29 июля стало известно, что Казахстан достиг договоренности с Европейским союзом о транзите казахстанского угля через российские морские порты, находящиеся под санкциями. Это стало возможным благодаря отдельному соглашению, позволяющему обойти ограничения для транзитных поставок.

Расширение транспортных маршрутов — приоритет внешнеэкономической политики

Казахстан последовательно диверсифицирует маршруты экспорта сырьевых ресурсов, укрепляя свои позиции на мировых рынках и снижая зависимость от отдельных направлений. На фоне геополитической напряженности и санкционных ограничений поиск и развитие альтернативных логистических путей становится ключевым элементом экономической стратегии страны.