Казахстан уходит от зависимости: нефть потечет в обход России

Правительство Казахстана планирует увеличить объем экспорта нефти по стратегическому маршруту Баку — Тбилиси — Джейхан. Как сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов на пресс-конференции, уже в 2025 году объем поставок по данному направлению должен достичь 1,7 миллиона тонн, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
На сегодняшний день объем казахстанского экспорта по этому нефтепроводу составляет 1,4 млн тонн. Однако, по словам министра, рост начнется уже в текущем году, что свидетельствует о стремлении Казахстана к активному использованию альтернативных экспортных путей, минующих территорию России.
Нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД) проходит через Азербайджан и Грузию и выходит к турецкому порту Джейхан на Средиземном море. Это один из ключевых маршрутов для транспортировки казахстанской нефти на европейские и средиземноморские рынки.
Министр также напомнил о параллельных переговорах между Астаной и Москвой по увеличению объема поставок российской нефти в Китай через казахстанскую территорию. В частности, обсуждается возможность нарастить объемы на 2,5 миллиона тонн. Аккенженов отметил, что реализация этого плана потребует пересмотра межправительственного соглашения и его ратификации парламентом Казахстана.
Помимо вопросов нефти, стало известно и о продвижении в угольной сфере. 29 июля стало известно, что Казахстан достиг договоренности с Европейским союзом о транзите казахстанского угля через российские морские порты, находящиеся под санкциями. Это стало возможным благодаря отдельному соглашению, позволяющему обойти ограничения для транзитных поставок.
Казахстан последовательно диверсифицирует маршруты экспорта сырьевых ресурсов, укрепляя свои позиции на мировых рынках и снижая зависимость от отдельных направлений. На фоне геополитической напряженности и санкционных ограничений поиск и развитие альтернативных логистических путей становится ключевым элементом экономической стратегии страны.
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