«В Казахстане нет олигархов» — правительство опровергло влияние богатых на политику

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Во время пресс-конференции в правительстве Казахстана журналистка подняла острый вопрос: почему, несмотря на обещания бороться с олигополией, состояние богатейших людей страны продолжает расти, тогда как уровень бедности не снижается? В частности, было отмечено, что фигуранты списка Forbes не только сохранили свои позиции после январских событий 2022 года, но и стали ещё богаче, сообщает Lada.kz.

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Заместитель премьер-министра Роман Скляр прокомментировал вопросы о бедности, богатстве олигархов и возможности для заработка в стране.

«Мы живём в Новом Казахстане»

На это Роман Скляр ответил, что в стране больше нет классических олигополий. По его словам, с 2022 года Казахстан пережил серьёзные потрясения и с тех пор вступил на путь построения «Нового Казахстана».

«У нас нет олигополии, я могу вам это точно сказать. Ни один из людей или компаний, которых можно было бы отнести к олигополиям, не влияет на государственную политику или законодательные решения», — заверил Скляр.

Он подчеркнул, что демонополизация уже проведена, создана специальная правительственная комиссия, ведётся работа по возврату активов в страну. Предприниматели, по словам Скляра, могут продолжать свою деятельность, но обязаны инвестировать в отечественную экономику, создавать новые предприятия, рабочие места и обеспечивать добавленную стоимость.

«Государство не мешает бизнесу, но требует ответственности»

Скляр отметил, что бизнесмены должны не просто вести дела, а проявлять ответственность перед обществом:

«Это их обязанность и смысл жизни — развивать свои активы, строить производство и поддерживать экономику страны. Государство не мешает, но и не должно быть источником пассивного обогащения».

Возможности для заработка есть, но не все ими пользуются

Отвечая на вопрос о росте бедности и укреплении позиций богатых, Скляр обратил внимание на наличие большого числа вакансий в различных сферах экономики — особенно в промышленности и сфере услуг.

«Может быть, не каждому такая работа нравится, кто-то хочет быть блогером или журналистом, но труд всё равно востребован. Молодые люди, если захотят, могут пройти переобучение, получить специальность и начать зарабатывать. Всё зависит от желания», — пояснил он.

Поддержка для уязвимых слоёв и социальные расходы

Журналист также подняла вопрос о справедливости ситуации, когда около миллиона граждан страны живут за чертой бедности. На это Скляр ответил, что социально уязвимые группы населения получают поддержку государства:

«Категория СУСН, инвалиды и те, кто оказался в трудной жизненной ситуации, не остаются без помощи. Да, иногда нужно приложить усилия, переквалифицироваться. Но возможности для достойного заработка есть».

Он также напомнил, что более половины бюджета Казахстана направляется на социальные нужды — такой уровень, по его словам, нехарактерен даже для развитых стран.