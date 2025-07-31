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31.07.2025, 13:33

Казахстан построит три новые ТЭЦ без участия России

Новости Казахстана 0 620

Казахстан намерен самостоятельно возвести три теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в регионах без привлечения российских партнеров. Об этом сообщил первый вице-премьер Роман Скляр, передает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Российская компания не смогла обеспечить финансирование

Как пояснил Скляр, изначально участие в проекте рассматривала российская компания "Интер РАО", однако она не смогла получить льготное экспортное финансирование — распространённую международную практику, при которой компания, поставляющая оборудование из своей страны, обеспечивает проект заёмными средствами под низкие проценты. Из-за этого было принято решение реализовать строительство силами Казахстана.

К строительству уже приступили

По словам вице-премьера, в Кокшетау строительство ТЭЦ уже перешло в активную фазу. Заказчиком проекта выступает компания "Самрук-Энерго". Аналогичный подход будет применён и при возведении станций в Семее и Усть-Каменогорске.

Россияне всё ещё могут стать партнёрами

Скляр подчеркнул, что несмотря на текущее отсутствие сотрудничества с российской стороной, Казахстан открыт к предложениям. Если российские компании в будущем смогут предоставить привлекательные условия финансирования, "Самрук-Энерго" может рассмотреть возможность включения их в проект в качестве партнёров.

Ориентировочная стоимость — до $2,5 млн за гигаватт

Точная смета строительства пока не утверждена. Однако предварительно озвучена стоимость одного гигаватта установленной мощности — она составит от $2 до $2,5 млн. Эти цифры, по словам Скляра, служат ориентиром на этапе планирования.

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