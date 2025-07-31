Названа компания, которая построит третью АЭС в Казахстане

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Власти Казахстана определились с международным партнером для строительства третьей АЭС — им станет китайская сторона. Об этом сообщил первый вице-премьер Роман Скляр, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Фото: Алексей Даничев/РИА «Новости»

Подтверждение на высоком уровне

На брифинге в Астане первый вице-премьер Роман Скляр подтвердил, что строительство третьей атомной электростанции на территории Казахстана будет доверено Китаю. Сейчас, по его словам, прорабатываются потенциальные места размещения нового объекта.

На вопрос, примет ли участие в проекте та же китайская компания, что и во втором проекте АЭС, Скляр ответил: «Думаю, да», тем самым подтвердив преемственность партнёрства.

Атомная программа: этапы реализации

Решение о строительстве первой АЭС в Казахстане было принято в ходе референдума в 2024 году. Это событие стало поворотной точкой в энергетической политике страны, ориентированной на переход к более устойчивым и безопасным источникам энергии.

В июне 2025 года Агентство по атомной энергии Казахстана официально сообщило, что реализацией первой АЭС займется российская госкорпорация «Росатом». Станцию планируется построить в Алма-Атинской области, а ввести её в эксплуатацию — к 2035–2036 годам.

Энергетическое сотрудничество с разными странами

Таким образом, Казахстан делает ставку на диверсификацию международных партнёров в атомной отрасли: если первый проект реализует Россия, то третью АЭС возведёт Китай. Это говорит о стремлении Астаны балансировать интересы ведущих держав и привлекать лучших технологических поставщиков.