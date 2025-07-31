В Казахстане подорожают авиабилеты и ж/д-проезд: названы причины

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С вступлением в силу нового Налогового кодекса в Казахстане ожидаются изменения в стоимости билетов на железнодорожный и авиатранспорт. Однако, как заверил первый вице-премьер Роман Скляр, казахстанцам не стоит опасаться резкого роста цен, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

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Рост будет умеренным

Роман Скляр отметил, что повышение связано с пересчетом налога на добавленную стоимость (НДС), однако часть этого налога идет в зачет, что сглаживает общий эффект. По словам вице-премьера, скачкообразного удорожания транспортных услуг ожидать не стоит.

«Это все счетные вещи. Повышение не будет таким значительным, как может показаться на первый взгляд», — подчеркнул он.

Дорожают не только билеты, но и техника

Одной из причин увеличения цен на перевозки Роман Скляр назвал рост стоимости самих транспортных средств. Так, стоимость нового самолета Airbus A320 выросла с $50 млн десять лет назад до более чем $70 млн сегодня.

Также существенно подорожали запасные части и авиакеросин, что влияет на себестоимость полетов. Аналогичная ситуация наблюдается и в сфере железнодорожного и автомобильного транспорта, где техническое обслуживание становится всё затратнее.

Конкуренция как инструмент сдерживания

Несмотря на объективные причины для удорожания, государство не намерено оставлять цены без контроля. Вице-премьер подчеркнул, что в стране формируется конкурентная среда, где рынок сам регулирует стоимость услуг.

«Есть специальные государственные органы, которые следят за тем, чтобы игроки на рынке не доминировали и не злоупотребляли своим положением», — пояснил он.

Общемировая тенденция

Скляр также напомнил, что рост тарифов на транспорт — глобальное явление, и сегодня практически невозможно найти страну, где бы они снижались. Казахстан здесь не исключение, и текущие изменения — часть более широкой экономической картины.