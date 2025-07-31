Россия ограничивает экспорт бензина. Что это значит для Казахстана?

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Временный запрет, введённый Россией на вывоз бензина, не скажется на ситуации в Казахстане. Об этом заявил министр энергетики Ерлан Аккенженов во время брифинга в Правительстве, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

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Казахстан не попадает под ограничения благодаря межправительственному соглашению

По словам министра, Россия уже третий год подряд временно ограничивает экспорт бензина марок АИ-92 и АИ-95. Однако эти меры не касаются государств, с которыми у РФ заключены соответствующие соглашения и действуют индикативные балансы.

«Казахстан подписал такой документ. Поэтому ограничения на нас не распространяются», — пояснил Ерлан Аккенженов.

Согласно индикативному балансу, установленному между странами, Казахстану разрешён экспорт бензина в объеме 285 тысяч тонн.

Внутренний рынок Казахстана полностью обеспечен

Министр также подчеркнул, что внутренние потребности страны в топливе покрываются за счёт собственного производства.

«На сегодняшний день ситуация на рынке стабильная. Мы полностью обеспечиваем себя бензином», — заявил он.

Более того, в 2025 году Казахстан впервые в своей истории начал экспортировать бензин. Объём поставок за рубеж уже составил около 70 тысяч тонн. Это, по словам министра, наглядное свидетельство профицита и устойчивости рынка.

Дефицита бензина не будет

Ерлан Аккенженов уверил, что в ближайшей перспективе дефицит бензина марок АИ-92 и АИ-95 в Казахстане не грозит.