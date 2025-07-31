18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
546.36
630.44
6.7
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
31.07.2025, 16:09

Россия ограничивает экспорт бензина. Что это значит для Казахстана?

Новости Казахстана 0 623

Временный запрет, введённый Россией на вывоз бензина, не скажется на ситуации в Казахстане. Об этом заявил министр энергетики Ерлан Аккенженов во время брифинга в Правительстве, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Казахстан не попадает под ограничения благодаря межправительственному соглашению

По словам министра, Россия уже третий год подряд временно ограничивает экспорт бензина марок АИ-92 и АИ-95. Однако эти меры не касаются государств, с которыми у РФ заключены соответствующие соглашения и действуют индикативные балансы.

«Казахстан подписал такой документ. Поэтому ограничения на нас не распространяются», — пояснил Ерлан Аккенженов.

Согласно индикативному балансу, установленному между странами, Казахстану разрешён экспорт бензина в объеме 285 тысяч тонн.

Внутренний рынок Казахстана полностью обеспечен

Министр также подчеркнул, что внутренние потребности страны в топливе покрываются за счёт собственного производства.

«На сегодняшний день ситуация на рынке стабильная. Мы полностью обеспечиваем себя бензином», — заявил он.

Более того, в 2025 году Казахстан впервые в своей истории начал экспортировать бензин. Объём поставок за рубеж уже составил около 70 тысяч тонн. Это, по словам министра, наглядное свидетельство профицита и устойчивости рынка.

Дефицита бензина не будет

Ерлан Аккенженов уверил, что в ближайшей перспективе дефицит бензина марок АИ-92 и АИ-95 в Казахстане не грозит.

«Поставки стабильны, внутренние резервы достаточны, и благодаря подписанным соглашениям с Россией нам не грозят ограничения», — подытожил глава Минэнерго.

0
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…