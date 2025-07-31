Россия ограничивает экспорт бензина. Что это значит для Казахстана?

Временный запрет, введённый Россией на вывоз бензина, не скажется на ситуации в Казахстане. Об этом заявил министр энергетики Ерлан Аккенженов во время брифинга в Правительстве, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
По словам министра, Россия уже третий год подряд временно ограничивает экспорт бензина марок АИ-92 и АИ-95. Однако эти меры не касаются государств, с которыми у РФ заключены соответствующие соглашения и действуют индикативные балансы.
«Казахстан подписал такой документ. Поэтому ограничения на нас не распространяются», — пояснил Ерлан Аккенженов.
Согласно индикативному балансу, установленному между странами, Казахстану разрешён экспорт бензина в объеме 285 тысяч тонн.
Министр также подчеркнул, что внутренние потребности страны в топливе покрываются за счёт собственного производства.
«На сегодняшний день ситуация на рынке стабильная. Мы полностью обеспечиваем себя бензином», — заявил он.
Более того, в 2025 году Казахстан впервые в своей истории начал экспортировать бензин. Объём поставок за рубеж уже составил около 70 тысяч тонн. Это, по словам министра, наглядное свидетельство профицита и устойчивости рынка.
Ерлан Аккенженов уверил, что в ближайшей перспективе дефицит бензина марок АИ-92 и АИ-95 в Казахстане не грозит.
«Поставки стабильны, внутренние резервы достаточны, и благодаря подписанным соглашениям с Россией нам не грозят ограничения», — подытожил глава Минэнерго.
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