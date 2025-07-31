Что на самом деле продают под видом мяса сайгака в Казахстане — и стоит ли это есть

Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев прокомментировал информацию о продаже мяса сайгаков и рассказал, насколько оно безопасно для употребления в пищу. Вопрос был поднят 31 июля 2025 года на пресс-конференции в правительстве, сообщает Lada.kz.
Журналисты сообщили, что на рынках Алматинской области якобы продается мясо сайгаков по цене 2 100 тенге за килограмм. Это вызвало волну обсуждений в обществе: можно ли есть такое мясо и не поступает ли оно от браконьеров?
По словам Ерлана Нысанбаева, реализация мяса сайгаков строго регулируется. Перед отстрелом специалисты изучают эпизоотическую обстановку в местах обитания животных. Это необходимо, чтобы исключить возможные заболевания среди популяции.
Далее туши доставляются на сертифицированные мясокомбинаты. Там проводится комплексная санитарно-ветеринарная экспертиза:
берутся анализы крови;
проводятся лабораторные исследования на наличие инфекций;
оценивается общее состояние туш.
После завершения всех процедур мясо получает допуск к реализации.
«Говорить, что мясо поступает без подготовки, нельзя. Это исключено», — подчеркнул министр.
На вопрос о возможной продаже нелегального мяса министр ответил однозначно: подобное невозможно. По его словам:
каждый комбинат отпускает продукцию строго по накладным;
все торговые точки проверяются санитарными и ветеринарными службами;
органы контроля тщательно следят за оборотом мясной продукции.
«Я не могу даже представить, чтобы мясо сайгака сегодня могли продавать в неположенном месте. Это исключено», — заявил Ерлан Нысанбаев.
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