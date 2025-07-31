18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
546.36
630.44
6.7
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
31.07.2025, 18:22

Что на самом деле продают под видом мяса сайгака в Казахстане — и стоит ли это есть

Новости Казахстана 0 593

Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев прокомментировал информацию о продаже мяса сайгаков и рассказал, насколько оно безопасно для употребления в пищу. Вопрос был поднят 31 июля 2025 года на пресс-конференции в правительстве, сообщает Lada.kz. 

© Photo : Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК
© Photo : Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК

Откуда информация?

Журналисты сообщили, что на рынках Алматинской области якобы продается мясо сайгаков по цене 2 100 тенге за килограмм. Это вызвало волну обсуждений в обществе: можно ли есть такое мясо и не поступает ли оно от браконьеров?

Контроль начинается с природы

По словам Ерлана Нысанбаева, реализация мяса сайгаков строго регулируется. Перед отстрелом специалисты изучают эпизоотическую обстановку в местах обитания животных. Это необходимо, чтобы исключить возможные заболевания среди популяции.

Проверка на всех этапах

Далее туши доставляются на сертифицированные мясокомбинаты. Там проводится комплексная санитарно-ветеринарная экспертиза:

  • берутся анализы крови;

  • проводятся лабораторные исследования на наличие инфекций;

  • оценивается общее состояние туш.

После завершения всех процедур мясо получает допуск к реализации.

«Говорить, что мясо поступает без подготовки, нельзя. Это исключено», — подчеркнул министр.

Исключена ли браконьерская продукция?

На вопрос о возможной продаже нелегального мяса министр ответил однозначно: подобное невозможно. По его словам:

  • каждый комбинат отпускает продукцию строго по накладным;

  • все торговые точки проверяются санитарными и ветеринарными службами;

  • органы контроля тщательно следят за оборотом мясной продукции.

«Я не могу даже представить, чтобы мясо сайгака сегодня могли продавать в неположенном месте. Это исключено», — заявил Ерлан Нысанбаев.

1
2
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…