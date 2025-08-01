Богатые тоже должны платить: утильсбор для дорогих машин в Казахстане не отменят

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Поддержка отечественного автопрома и равные условия для всех — именно этими аргументами руководствуется правительство, выступая против идеи об отмене утилизационного сбора для владельцев дорогих автомобилей. Первый вице-премьер Роман Скляр в интервью Atameken Business прокомментировал инициативу, получившую широкое обсуждение в обществе, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Фото: avtodron.ru

Утильсбор как мера компенсации после вступления в ВТО

По словам Скляра, утилизационный сбор в Казахстане стал необходимостью после присоединения страны к Всемирной торговой организации в 2016 году. Тогда импортные пошлины на иностранные автомобили были снижены с 30% до 15%.

— Утильсбор компенсирует выпадающие доходы от снижения пошлин. Его задача не только фискальная, но и индустриальная — он способствует поддержке местного автопроизводства, созданию новых рабочих мест и развитию смежных отраслей, — пояснил вице-премьер.

«Дорогая машина — не повод для льгот»

Скляр акцентировал внимание на том, что владельцы автомобилей премиум-класса должны также участвовать в системе утилизационного сбора наравне с другими участниками рынка.

— Если гипотетически, скажем, через год освободить от утильсбора владельцев люксовых авто, это будет несправедливо по отношению к остальным категориям граждан, — заявил он.

Финансирование автопрома и утилизации: куда идут деньги

Вице-премьер напомнил, что средства, собираемые с утильсбора, идут на важные государственные программы. В первую очередь — это финансирование проектов в сфере переработки автотранспорта и стимулирование локального автопроизводства. Отмена сбора, по мнению Скляра, подорвала бы эти направления и создала бы прецедент для неравного подхода к разным категориям автомобилистов.

Контекст: актуальные колебания в экономике

Помимо темы утильсбора, вице-премьер также прокомментировал резкое колебание курса доллара, заявив, что рост валюты не связан с высказываниями премьер-министра. Это дополнительно подчеркивает важность системных экономических механизмов, таких как утильсбор, которые служат стабилизирующим фактором в условиях внешнего давления.