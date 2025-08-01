Дженнифер Лопес прилетела в Казахстан

Қазақ тіліне аудару

Популярная американская певица и актриса Дженнифер Лопес впервые посетила столицу Казахстана. Как сообщили в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев, звезда прибыла около 4 часов утра 1 августа. Видеокадры её прибытия были опубликованы на официальном Telegram-канале столичной авиагавани, сообщает Lada.kz со ссылкой на авиагавань .

Кадр из видео

Мировая звезда прибыла ранним утром на частном борту

Прилет Лопес связан с ее участием в масштабном концерте, который состоится в столице в этот же день. Ожидается, что мероприятие соберет тысячи поклонников с разных регионов страны. Организаторы концерта и власти города выразили приветствие знаменитости и пожелали ей удачного выступления и приятного пребывания в Астане.

Ограничения движения в районе "Астана Арены"

В связи с проведением концерта столичные власти временно ограничили движение автотранспорта в районе стадиона "Астана Арена". Перекрытия затронут подъезды со стороны Ледового дворца "Алау" и велотрека "Сарыарка". Как пояснили в акимате, это мера необходима для обеспечения общественной безопасности, а также удобства гостей и участников мероприятия.

Что известно о шоу

Подробности выступления пока не разглашаются, однако ожидается яркое шоу с живым вокалом, танцами и визуальными эффектами. Для Лопес это первый визит в Казахстан, и он уже вызвал большой резонанс в социальных сетях.