США ввели пошлины на импорт из Казахстана: что подписал Трамп и к чему готовиться

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал пакет указов о введении импортных пошлин на продукцию из ряда государств, включая Казахстан. Решение было обнародовано на официальном сайте Белого дома, сообщает Lada.kz со ссылкой на сайт Белого дома .

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Казахстану назначены 25-процентные пошлины

Согласно документам, объем новых тарифов колеблется от 10 до 41 процента в зависимости от страны. В отношении Казахстана установлена ставка в 25 процентов. Указы были подписаны незадолго до наступления 1 августа — именно эта дата ранее была обозначена Дональдом Трампом как крайний срок для достижения торговых договоренностей.

Причины введения тарифов: позиция Трампа

Еще в начале июля президент США направил соответствующее уведомление главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. В нем Трамп подчеркнул, что вводимые пошлины направлены на устранение торговых барьеров, которые, по его мнению, создают неравные условия для американских производителей.

«Пожалуйста, поймите, что эти тарифы необходимы для исправления торговых барьеров. Торговый дисбаланс представляет собой серьезную угрозу нашей экономике и, по сути, нашей национальной безопасности», — процитировали содержание письма американского лидера СМИ.

Ответ Казахстана: большинство поставок не пострадает

Министерство торговли и интеграции Казахстана уже прокомментировало ситуацию, заявив, что новые меры не затронут около 95% казахстанского экспорта в США. Из-под действия тарифов выведены ключевые сырьевые и стратегические товары: нефть, уран, серебро, ферросплавы, тантал и титан.

Экономическое сотрудничество: факты и цифры

По данным за 2024 год, товарооборот между Казахстаном и Соединенными Штатами составил 4,2 миллиарда долларов, что на 4% превышает уровень 2023 года. Основу экспорта составляют:

нефть — 56,2% от общего объема поставок,

уран — 16,4%,

серебро — 12,2%,

ферросплавы — 9,5%,

тантал и изделия из него — 0,89%.

За первые пять месяцев 2025 года товарооборот достиг 1,27 миллиарда долларов, из которых 418 миллионов пришлись на экспорт из Казахстана в США.

Что дальше?

Хотя пошлины официально введены, в краткосрочной перспективе они не должны существенно повлиять на казахстанский экспорт. Однако дальнейшее развитие торговых отношений между странами теперь будет зависеть от политического и экономического диалога, а также готовности сторон к поиску компромиссов.