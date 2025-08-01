С 1 августа — новые правила и цены: полный список изменений в Казахстане

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С наступлением августа в Казахстане вступает в силу ряд важных изменений, затрагивающих экономику, социальную сферу, энергетику и предпринимательство. От повышения цен на газ до сельхозпереписи и новых правил оплаты жилья — рассказываем, что нужно знать, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

фото: facebook.com/Флаг-Казахстана

Увеличение цен на газ: рост до 10 тенге за литр

Министерство энергетики Казахстана объявило о повышении оптовой цены на сжиженный газ почти на 8 тысяч тенге — до 59 722 тенге за тонну (около $112). Это может привести к росту розничной цены на автогаз в пределах 7–10 тенге за литр.

По словам представителей ведомства, производство остается убыточным: себестоимость газа — 70–80 тысяч тенге, при текущей оптовой цене 51 932 тенге. Повышение тарифов должно частично покрыть эти убытки на фоне растущего потребления и прогнозируемого дефицита на 30–40%.

США ввели 25% пошлины на казахстанские товары

С 1 августа Соединённые Штаты Америки начали применять 25-процентные пошлины на импорт продукции из Казахстана. Это решение принято в рамках новых торговых мер, инициированных президентом США Дональдом Трампом в отношении 14 стран.

Министерство торговли РК заявило, что последствия для казахстанского экспорта будут минимальными. Ведутся переговоры с США о возможном исключении Казахстана из санкционного списка.

Рост тарифов на электроэнергию в 9 регионах

Минэнерго утвердило новые тарифы на электроэнергию. С 1 августа они вырастут у ряда поставщиков:

Алматы: АО «Кристалл Менеджмент» — с 15,27 до 16,09 тенге/кВтч.

Актюбинская область: Актобе ТЭЦ — с 17,54 до 18,19 тенге, АО «ТНК Казхром» — с 10,67 до 11,65 тенге, Рельсобалочный завод — с 21,11 до 23,58 тенге.

Атырауская область: «Karabatan Utility Solutions» — с 10,67 до 13,06 тенге.

Жамбылская область: ГРЭС им. Т. И. Батурова — с 22,58 до 23,25 тенге.

Западно-Казахстанская область: «Жайыктеплоэнерго» — с 13,25 до 13,95 тенге, «Батыс Пауэр» — с 15,89 до 17,63 тенге.

Кызылординская область: «Кызылордатеплоэлектроцентр» — с 12,10 до 13,13 тенге.

Мангистауская область: МАЭК-Казатомпром — с 22,16 до 23,26 тенге, «OzenMunaiProm» — с 26,92 до 28,68 тенге.

Костанайская область (Рудный): АО «ССГПО» — с 18,82 до 18,94 тенге.

Шымкент: «З-Энергоорталык» — с 16,77 до 18,46 тенге.

Для 63 энергопроизводящих организаций установлен единый тариф — 44,02 тенге за кВтч.

Начало Национальной сельскохозяйственной переписи

С 1 августа стартует масштабная перепись аграрного сектора. В рамках кампании планируется опросить:

20 000 сельхозпредприятий,

300 000 фермерских и крестьянских хозяйств,

1,9 млн личных подворий.

Цель — собрать данные о землепользовании, технике, животноводстве, продажах, инфраструктуре и цифровизации. До 31 августа анкету можно заполнить онлайн на сайте sanaq.gov.kz, а с 20 сентября по 20 октября — участвовать в переписи лично.

Празднование 180-летия Абая Кунанбаева

С 1 по 10 августа в Казахстане пройдет более 100 мероприятий в честь юбилея Абая. В Абайской области планируются:

открытие портала Abay Academiyasy ,

фестивали народных ремесел,

поэтические баттлы,

презентации книг,

концерты и выставки.

Главные торжества состоятся 10 августа — в День Абая.

Наличный расчет за новостройки будет запрещен

С августа вступает в силу запрет на оплату наличными при покупке квартир в новостройках. Все сделки по долевому участию в строительстве должны проводиться только в безналичной форме.

Мера направлена на борьбу с мошенничеством, защиту прав покупателей и повышение прозрачности в строительной сфере.

Возрастные ограничения на детский спорт

С 1 августа вступает в силу новый регламент: для 146 видов спорта вводятся единые возрастные пороги. Примеры:

Гимнастика — с 5 лет,

Бадминтон — с 6 лет,

Бокс, велоспорт, трек — с 13 лет.

Все спортивные школы и федерации обязаны соблюдать новые правила, учитывая уровень травмоопасности дисциплины.

Иностранцы смогут стать моряками на судах РК

С 4 августа граждане других стран и лица без гражданства смогут работать на казахстанских судах при наличии:

профессионального диплома,

медсправки,

удостоверения моряка,

участия в наставнической программе с казахстанскими кадрами.

Иностранцев примут только при отсутствии необходимых специалистов внутри страны.

Стартап-гранты для начинающих предпринимателей

С 11 августа Минтруда начинает прием заявок на гранты в размере 400 МРП (1 572 800 тенге). Гранты выдаются один раз и только на запуск нового бизнеса.

Кто может подать заявку:

зарегистрированные безработные,

ИП с регистрацией до 3 лет,

представители соцкатегорий (инвалиды, кандасы, многодетные и др.).

Грант можно потратить на:

оборудование,

инвентарь,

животных и птицу,

аренду,

рассаду и семена.

Нельзя тратить на:

кредиты,

жилье,

подакцизную продукцию,

потребительские нужды.

Подать заявку можно онлайн через портал либо в ЦОНах.

Повторное ЕНТ: сроки и формат

Выпускники и абитуриенты смогут сдать повторное ЕНТ:

в электронном виде — с 10 по 20 августа,

на бумаге — с 17 по 20 августа.

Право на повторную сдачу также получили абитуриенты, поступающие на платные педагогические специальности.

Дополнительные выходные: три дня отдыха в конце августа

День Конституции Казахстана (30 августа) приходится на субботу, но выходной переносится на понедельник — 1 сентября. Таким образом: