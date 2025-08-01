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01.08.2025, 07:53

Опасная ложь: «КазМунайГаз» грозит судом за слухи о «золотом» вознаграждении

Новости Казахстана 0 782

Национальная нефтегазовая компания Казахстана официально прокомментировала появившуюся в телеграм-каналах информацию о якобы завышенных выплатах председателю правления Асхату Хасенову. Пресс-служба КМГ назвала эти сведения недостоверными, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Выплата произведена только по одной должности

Как уточнили в «КазМунайГазе», Хасенов не получал двойных премий — ни как член совета директоров, ни как глава правления.

«Информация о том, что председателю правления КМГ Асхату Хасенову были дважды выплачены премии как члену совета директоров и члену правления, не соответствует действительности. Выплата первому руководителю осуществляется только в качестве члена правления», — говорится в заявлении компании.

Общая сумма выплат в 2024 году

Пресс-служба также раскрыла совокупную сумму вознаграждений, начисленных членам правления КМГ за 2024 год. Общая сумма составила 497 815 040 тенге. В эту сумму входят:

  • заработная плата за год;

  • налоговые отчисления;

  • пенсионные взносы;

  • выплаты социального характера;

  • отпускные;

  • бонусы за 2023 год (за исключением А. Хасенова).

Бонусы Хасенову не начислялись

Компания подчеркнула, что Асхат Хасенов занял должность председателя правления только в мае 2024 года. Поэтому он не мог получить премии за 2023 год, как и бонусы за текущий период.

«Конкретный размер бонусов за 2024 год будет определен по итогам года», — пояснили в КМГ.

Юридические последствия за фейки

«КазМунайГаз» напомнил представителям СМИ и авторам телеграм-каналов об ответственности за распространение ложной информации. В случае повторных вбросов компания оставляет за собой право обратиться в суд.

«За распространение недостоверной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность», — предупредили в пресс-службе.

Справка: крупнейшая компания Казахстана

АО «НК „КазМунайГаз“» — крупнейшая национальная компания в Казахстане, рыночная капитализация которой на сегодняшний день составляет 12,1 триллиона тенге.

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