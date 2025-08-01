Почему казахстанцы отказываются пить чай: названы ключевые причины

Қазақ тіліне аудару

В последние годы Казахстан сталкивается с заметным изменением потребительских предпочтений: жители страны стали пить значительно меньше чая, отдавая предпочтение кофе. Об этом сообщает КТК со ссылкой на свежие статистические данные, передает Lada.kz.

Фото: pinterest.com

Чай теряет позиции: минус 16% за несколько лет

Согласно официальным данным, популярность чая в Казахстане упала сразу на 16% за последние несколько лет. Это серьёзный показатель для страны, которая ещё совсем недавно входила в десятку крупнейших потребителей чая в мире.

Хотя казахстанцы по-прежнему пьют в среднем около 1 килограмма чая в год — что эквивалентно примерно 1300 чашкам, — тренд на снижение очевиден.

Кофе набирает популярность: +13% за год

Параллельно с этим набирает обороты рынок кофе. Особенно растёт интерес к растворимому кофе: только за последний год его потребление увеличилось на 13%.

В среднем на каждого казахстанца приходится около 291 грамма кофе в год. Это всё ещё в разы меньше, чем объём потребления чая, но динамика показывает, что кофе постепенно вытесняет традиционный напиток из ежедневного рациона.

«Кофейная культура» приходит в Казахстан

По словам бренд-шефа одной из сетевых кофеен Александра Кулешова, Казахстан исторически остаётся «чайной страной», но при этом растёт интерес к кофейной культуре:

«Чай никуда не уходит, но мы видим, как тенденция на кофе растёт — за счёт популяризации и развития кофейной культуры. В Казахстане появляется всё больше кофеен, включая specialty-заведения. Кофе можно пить в любое время года, он не зависит от сезона. Женщины чаще выбирают латте и капучино, а мужчины — фильтр-кофе или американо», — пояснил эксперт.

Алматы — кофейная столица

Одним из факторов бурного роста кофеен стал интерес к европейской культуре потребления напитков. Особенно это заметно в Алматы — только в этом городе работает около 900 заведений, ориентированных на кофе.

Эксперты связывают такую тенденцию с глобализацией и влиянием современных урбанистических трендов. Посещение кофеен становится не только гастрономическим, но и социальным явлением.