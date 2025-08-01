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01.08.2025, 10:00

В Казахстане изменили порядок помощи на ЖКХ: кому и сколько теперь положено

Новости Казахстана 0 454

С 28 июля 2025 года в Казахстане вступили в силу изменения в Правила предоставления жилищной помощи. Соответствующий приказ подписал исполняющий обязанности министра индустрии и строительства. Обновленный порядок уточняет подходы к расчету суммы поддержки, которую могут получать граждане на оплату жилищных и коммунальных расходов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Как теперь определяется жилищная помощь

Согласно новым правилам, жилищная помощь рассчитывается как разница между фактическими расходами гражданина и максимально допустимым уровнем этих расходов, установленным местными маслихатами. При этом порог допустимых расходов составляет от 5 до 10% от доходов получателя помощи.

В расчет включаются следующие расходы:

  • содержание и управление объектом кондоминиума (в том числе капитальный ремонт),

  • потребление коммунальных услуг (вода, электричество, тепло, газ),

  • услуги связи (увеличение абонентской платы за телефон),

  • арендная плата за жилье из государственного или арендованного частного фонда.

Установлены новые нормативы потребления

Правила дополнены перечнем конкретных норм, в пределах которых будет производиться расчет. Это позволяет унифицировать подходы по всей стране и избежать завышенных расчетов. Ниже приведены ключевые лимиты:

Коммунальные услуги

  • Газоснабжение: до 15 куб. м на человека в месяц.

  • Электроснабжение: по нормам, установленным региональными органами.

  • Холодная вода: до 4 куб. м на человека.

  • Горячая вода: до 2 куб. м на человека.

  • Теплоснабжение: до 0,025 гигакалории на человека в месяц.

Прочие услуги

  • Вывоз мусора: не более 650 тенге на человека.

  • Обслуживание лифтов: не более 1300 тенге за квартиру.

  • Услуги связи: увеличение абонентской платы за телефон — не более 1399 тенге на абонента.

Лимиты по жилью и площади

Для расходов на управление и содержание кондоминиума:

  • не более 60 тенге за квадратный метр.

Для арендного жилья:

  • аренда из государственного фонда — до 120 тенге за квадратный метр.

При этом также определена норма площади:

  • до 18 кв. м полезной площади на человека,

  • для одиноко проживающего — не более 30 кв. м,

  • но не больше фактически занимаемой площади.

Что это значит для граждан

Обновленный механизм расчета призван повысить прозрачность и справедливость в предоставлении жилищной помощи. Учет нормативов и ограничений позволит избежать злоупотреблений, а дифференциация по регионам — учесть местную специфику коммунальных тарифов. При этом основной принцип остается прежним: помощь будет оказываться тем, чьи расходы на жилье превышают установленный порог.

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