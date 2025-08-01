В Казахстане изменили порядок помощи на ЖКХ: кому и сколько теперь положено

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С 28 июля 2025 года в Казахстане вступили в силу изменения в Правила предоставления жилищной помощи. Соответствующий приказ подписал исполняющий обязанности министра индустрии и строительства. Обновленный порядок уточняет подходы к расчету суммы поддержки, которую могут получать граждане на оплату жилищных и коммунальных расходов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz

Как теперь определяется жилищная помощь

Согласно новым правилам, жилищная помощь рассчитывается как разница между фактическими расходами гражданина и максимально допустимым уровнем этих расходов, установленным местными маслихатами. При этом порог допустимых расходов составляет от 5 до 10% от доходов получателя помощи.

В расчет включаются следующие расходы:

содержание и управление объектом кондоминиума (в том числе капитальный ремонт),

потребление коммунальных услуг (вода, электричество, тепло, газ),

услуги связи (увеличение абонентской платы за телефон),

арендная плата за жилье из государственного или арендованного частного фонда.

Установлены новые нормативы потребления

Правила дополнены перечнем конкретных норм, в пределах которых будет производиться расчет. Это позволяет унифицировать подходы по всей стране и избежать завышенных расчетов. Ниже приведены ключевые лимиты:

Коммунальные услуги

Газоснабжение : до 15 куб. м на человека в месяц.

Электроснабжение : по нормам, установленным региональными органами.

Холодная вода : до 4 куб. м на человека.

Горячая вода : до 2 куб. м на человека.

Теплоснабжение: до 0,025 гигакалории на человека в месяц.

Прочие услуги

Вывоз мусора : не более 650 тенге на человека.

Обслуживание лифтов : не более 1300 тенге за квартиру.

Услуги связи: увеличение абонентской платы за телефон — не более 1399 тенге на абонента.

Лимиты по жилью и площади

Для расходов на управление и содержание кондоминиума:

не более 60 тенге за квадратный метр.

Для арендного жилья:

аренда из государственного фонда — до 120 тенге за квадратный метр.

При этом также определена норма площади:

до 18 кв. м полезной площади на человека,

для одиноко проживающего — не более 30 кв. м,

но не больше фактически занимаемой площади.

Что это значит для граждан

Обновленный механизм расчета призван повысить прозрачность и справедливость в предоставлении жилищной помощи. Учет нормативов и ограничений позволит избежать злоупотреблений, а дифференциация по регионам — учесть местную специфику коммунальных тарифов. При этом основной принцип остается прежним: помощь будет оказываться тем, чьи расходы на жилье превышают установленный порог.