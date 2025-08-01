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01.08.2025, 10:30

Ночной апгрейд: eGov и цифровые сервисы перестанут работать в Казахстане

Новости Казахстана 0 477

АО «Национальные информационные технологии» (АО «НИТ») уведомило казахстанцев о предстоящем отключении доступа ко всем ключевым цифровым государственным сервисам. Причиной станут плановые технические работы, которые проведут с 02:00 до 06:00 часов 2 августа 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

По информации пресс-службы компании, временные неудобства связаны с необходимостью обеспечить стабильную и бесперебойную работу всей цифровой инфраструктуры.

Какие сервисы будут недоступны

В течение четырех часов ночью казахстанцы не смогут воспользоваться рядом популярных цифровых платформ:

  • Портал eGov.kz и мобильное приложение eGov Mobile, включая функцию «Цифровые документы»;

  • Электронные государственные платформы e-Otinish, E-license и сервисы Открытого правительства;

  • Услуги Национального удостоверяющего центра РК (НУЦ РК);

  • Прочие проекты, которые курирует АО «НИТ»;

  • Госуслуги через мобильные приложения банков второго уровня и иные системы, интегрированные посредством шлюза электронного правительства.

Почему выбрали именно ночное время

Как уточнили в АО «НИТ», технические работы запланированы именно на ночное время — с двух до шести утра — когда наблюдается минимальная пользовательская активность. Это позволит свести к минимуму возможные неудобства для граждан.

Рекомендации для пользователей

Чтобы избежать проблем, связанных с временным отключением сервисов, АО «НИТ» советует:

  • заранее завершить все необходимые электронные операции;

  • при необходимости подготовить бумажные оригиналы документов — на случай, если их потребуется предъявить в этот период.

Благодарность за понимание

АО «НИТ» выразило благодарность пользователям за понимание и напомнило, что такие работы — важная часть обеспечения надежной работы государственных цифровых сервисов.

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