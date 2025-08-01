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01.08.2025, 11:02

Власти сняли главный барьер: что изменится в выплатах для пенсионеров в Казахстане

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С 1 января 2026 года в Казахстане вступают в силу важные изменения в налогообложении пенсионных выплат. Национальный фонд ЕНПФ разъяснил, какие именно нововведения ждут граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Освобождение пенсий от ИПН

С нового года индивидуальный подоходный налог (ИПН) больше не будет удерживаться со всех видов пенсионных выплат, предназначенных для граждан Казахстана. Это нововведение коснется всех пенсионеров-резидентов страны, независимо от источника их выплат.

Однако, как уточняется, для нерезидентов Казахстана освобождение от налога не применяется — их пенсионные выплаты по-прежнему будут облагаться ИПН.

Единоразовые пенсионные выплаты (ЕПВ) тоже освободят от налога

Изменения коснутся и единовременных пенсионных выплат (ЕПВ), которые ранее также попадали под налогообложение. С 2026 года такие выплаты не будут облагаться ИПН.

Это означает, что казахстанцы смогут воспользоваться своими пенсионными накоплениями для покупки жилья или оплаты лечения без дополнительной налоговой нагрузки.

Начисленные ранее обязательства по ИПН аннулируются, но возврата не будет

Поправки также включают аннулирование ранее начисленных, но отсроченных обязательств по уплате ИПН с ЕПВ. Речь идет о тех случаях, когда граждане использовали пенсионные средства до выхода на пенсию, а налог должен был быть уплачен позже.

В то же время возвращать уже перечисленные в бюджет суммы налога не планируется — возврат уплаченного ИПН за прошлые годы законом не предусмотрен.

Изменения в вычетах по добровольным пенсионным взносам

В числе изменений — отмена налоговых вычетов по добровольным пенсионным взносам (ДПВ). Однако определенные льготы сохраняются:

  • ДПВ, которые работодатель перечисляет в ЕНПФ за своего сотрудника, по-прежнему не будут считаться доходом физического лица и, соответственно, не подлежат налогообложению ИПН;

  • Для работодателей такие расходы остаются вычитаемыми при расчете корпоративного подоходного налога (КПН).

Таким образом, обе стороны сохраняют налоговые преимущества при использовании ДПВ.

Текущая норма: 10% налога

До вступления в силу новых норм пенсионные и единовременные выплаты в Казахстане считаются доходом и облагаются подоходным налогом по ставке 10%.

Теперь же власти делают шаг к повышению финансовой защищенности пенсионеров, снимая с них налоговую нагрузку.

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