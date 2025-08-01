В Казахстане подорожали услуги водоснабжения и водоотведения: новые тарифы

С начала 2025 года казахстанцы стали платить больше за холодную воду и канализацию. Повышение тарифов затронуло сразу несколько регионов, и в ряде случаев рост цен оказался весьма ощутимым, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Согласно информации Комитета по регулированию естественных монополий (КРЕМ), в период с января по июнь текущего года стоимость холодной воды в среднем увеличилась на 9,17% — это около 15 тенге за кубический метр.
Для физических лиц рост был еще выше — 10,07%, или около 10 тенге за кубометр.
По данным Бюро национальной статистики, в июне 2025 года средняя цена кубометра холодной воды составила 173,24 тенге.
Резкое увеличение тарифов зафиксировано в девяти регионах. Наибольший рост наблюдался:
Кызылординская область — +58,53%, вода стоит 79,34 тенге за куб. м;
Алматы — +38,65%, тариф вырос до 171,34 тенге за куб. м;
Жамбылская область (Тараз) — +37,6%, цена достигла 162,66 тенге;
Павлодарская область (Павлодар) — +30,23%, до 182,2 тенге;
Ұлытау (Жезказган) — +26,86%, до 58,61 тенге;
Карагандинская область (Караганда) — +20%, до 277,37 тенге;
Северо-Казахстанская область (Петропавловск) — +20%, до 185,07 тенге;
Жетісу (Талдыкорган) — +10%, до 83,78 тенге.
В КРЕМ пояснили, что в ряде регионов увеличение цен связано с утверждением новых пятилетних тарифов, действующих с 2025 по 2029 год. Эти документы предусматривают пересмотр всех статей затрат и инвестиционных программ.
В других случаях факторами роста стали:
увеличение цен на стратегические ресурсы;
реализация новых инвестпроектов;
передача объектов в доверительное управление;
рост заработных плат и операционных расходов.
Помимо водоснабжения, повысились и тарифы на водоотведение. В среднем по стране услуга подорожала на 8,31%, или на 11 тенге за куб. м. Для населения рост составил 10,35%, или 7 тенге за куб.
По данным БНС, в июне средняя цена на водоотведение достигла 109,15 тенге за кубометр.
Рост тарифов на водоотведение был зафиксирован в 11 регионах. Самые высокие показатели:
Кызылординская область — +45,99%, до 75,48 тенге;
Актюбинская область (Актобе) — +35%, до 133,99 тенге;
Алматы — +32,6%, до 60,82 тенге;
Астана — +28,52%, до 114,62 тенге;
Павлодарская область (Павлодар) — +23,62%, до 46,37 тенге;
Ұлытау (Жезказган) — +21,42%, до 24,19 тенге;
Северо-Казахстанская область (Петропавловск) — +20%, до 104,89 тенге;
Костанайская область (Костанай) — +11,51%, до 110,25 тенге;
Карагандинская область (Караганда) — +10,23%, до 234,8 тенге;
Мангистауская область (Актау) — +5,6%, до 95,95 тенге;
Жетісу (Талдыкорган) — +5%, до 89,38 тенге.
В КРЕМ подчеркнули, что корректировка тарифов осуществляется индивидуально для каждого региона и зависит от заявок поставщиков услуг. На конечную стоимость влияет целый ряд факторов:
состояние инфраструктуры и износ оборудования;
повышение цен на стройматериалы и энергоресурсы;
рост заработных плат сотрудников предприятий;
реализация проектов по модернизации коммунальной системы.
При этом все изменения происходят в рамках инфляционного коридора, который ежегодно утверждается на государственном уровне.
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