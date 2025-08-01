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01.08.2025, 12:25

В Казахстане подорожали услуги водоснабжения и водоотведения: новые тарифы

Новости Казахстана 0 3 025

С начала 2025 года казахстанцы стали платить больше за холодную воду и канализацию. Повышение тарифов затронуло сразу несколько регионов, и в ряде случаев рост цен оказался весьма ощутимым, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Cate Gillon / Getty Images
Фото: Cate Gillon / Getty Images

Вода подорожала более чем на 9% по стране

Согласно информации Комитета по регулированию естественных монополий (КРЕМ), в период с января по июнь текущего года стоимость холодной воды в среднем увеличилась на 9,17% — это около 15 тенге за кубический метр.
Для физических лиц рост был еще выше — 10,07%, или около 10 тенге за кубометр.

По данным Бюро национальной статистики, в июне 2025 года средняя цена кубометра холодной воды составила 173,24 тенге.

Где вода подорожала больше всего

Резкое увеличение тарифов зафиксировано в девяти регионах. Наибольший рост наблюдался:

  • Кызылординская область — +58,53%, вода стоит 79,34 тенге за куб. м;

  • Алматы — +38,65%, тариф вырос до 171,34 тенге за куб. м;

  • Жамбылская область (Тараз) — +37,6%, цена достигла 162,66 тенге;

  • Павлодарская область (Павлодар) — +30,23%, до 182,2 тенге;

  • Ұлытау (Жезказган) — +26,86%, до 58,61 тенге;

  • Карагандинская область (Караганда) — +20%, до 277,37 тенге;

  • Северо-Казахстанская область (Петропавловск) — +20%, до 185,07 тенге;

  • Жетісу (Талдыкорган) — +10%, до 83,78 тенге.

Почему повышаются тарифы

В КРЕМ пояснили, что в ряде регионов увеличение цен связано с утверждением новых пятилетних тарифов, действующих с 2025 по 2029 год. Эти документы предусматривают пересмотр всех статей затрат и инвестиционных программ.

В других случаях факторами роста стали:

  • увеличение цен на стратегические ресурсы;

  • реализация новых инвестпроектов;

  • передача объектов в доверительное управление;

  • рост заработных плат и операционных расходов.

Канализация тоже подорожала

Помимо водоснабжения, повысились и тарифы на водоотведение. В среднем по стране услуга подорожала на 8,31%, или на 11 тенге за куб. м. Для населения рост составил 10,35%, или 7 тенге за куб.

По данным БНС, в июне средняя цена на водоотведение достигла 109,15 тенге за кубометр.

Где дороже всего обходится канализация

Рост тарифов на водоотведение был зафиксирован в 11 регионах. Самые высокие показатели:

  • Кызылординская область — +45,99%, до 75,48 тенге;

  • Актюбинская область (Актобе) — +35%, до 133,99 тенге;

  • Алматы — +32,6%, до 60,82 тенге;

  • Астана — +28,52%, до 114,62 тенге;

  • Павлодарская область (Павлодар) — +23,62%, до 46,37 тенге;

  • Ұлытау (Жезказган) — +21,42%, до 24,19 тенге;

  • Северо-Казахстанская область (Петропавловск) — +20%, до 104,89 тенге;

  • Костанайская область (Костанай) — +11,51%, до 110,25 тенге;

  • Карагандинская область (Караганда) — +10,23%, до 234,8 тенге;

  • Мангистауская область (Актау) — +5,6%, до 95,95 тенге;

  • Жетісу (Талдыкорган) — +5%, до 89,38 тенге.

Что влияет на формирование тарифов

В КРЕМ подчеркнули, что корректировка тарифов осуществляется индивидуально для каждого региона и зависит от заявок поставщиков услуг. На конечную стоимость влияет целый ряд факторов:

  • состояние инфраструктуры и износ оборудования;

  • повышение цен на стройматериалы и энергоресурсы;

  • рост заработных плат сотрудников предприятий;

  • реализация проектов по модернизации коммунальной системы.

При этом все изменения происходят в рамках инфляционного коридора, который ежегодно утверждается на государственном уровне.

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