Казахстанцам в России готовят «сюрприз»: что изменится с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу изменения, касающиеся миграционного законодательства. Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит новые размеры госпошлин для иностранных граждан, в том числе и для казахстанцев, приезжающих в страну с целью трудоустройства, сообщает Lada.kz.
Иностранные граждане, желающие официально работать в России, должны будут оплачивать госпошлину в размере 4200 рублей (около 28 тысяч тенге) за оформление или продление патента. Ранее эта сумма была ниже, и теперь увеличение расходов может отразиться на общем количестве казахстанцев, желающих трудиться в соседнем государстве.
Кроме патента, повысились и другие обязательные платежи:
Регистрация по месту жительства: теперь обойдется в 1000 рублей (приблизительно 6700 тенге).
Постановка на учет по месту пребывания: составит 500 рублей (около 3300 тенге).
Продление срока временного пребывания в России: также установлена пошлина в 1000 рублей.
Таким образом, совокупные расходы на оформление необходимых документов для казахстанцев, пребывающих в Россию, возрастут.
Власти РФ заявляют, что повышение госпошлин направлено на усиление контроля за миграционными потоками, а также на возмещение затрат государственных органов, связанных с оформлением документов и выдачей разрешений на работу.
Кроме того, официальные лица рассчитывают, что новые правила будут дисциплинировать мигрантов, стимулируя их следить за сроками действия документов и соблюдать закон.
Параллельно с финансовыми изменениями, Минтруд России подтвердил, что все иностранные специалисты, включая водителей, продавцов и медработников, по-прежнему обязаны сдавать экзамены на знание русского языка и истории России. Льгот или исключений по этим категориям не предусмотрено.
Россия традиционно остается одним из основных направлений трудовой миграции для казахстанцев. По оценкам экспертов, ужесточение условий может:
снизить интерес к трудоустройству в РФ среди граждан Казахстана;
увеличить миграционные расходы;
усилить необходимость в грамотной юридической поддержке при оформлении документов.
Многие казахстанцы, ранее планировавшие уехать на заработки, теперь будут вынуждены пересчитать затраты и риски, прежде чем принять окончательное решение.
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