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01.08.2025, 13:31

Казахстанцам в России готовят «сюрприз»: что изменится с 1 сентября

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С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу изменения, касающиеся миграционного законодательства. Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит новые размеры госпошлин для иностранных граждан, в том числе и для казахстанцев, приезжающих в страну с целью трудоустройства, сообщает Lada.kz. 

 

Фото: rutube.ru
Фото: rutube.ru

Пошлина за патент: теперь дороже

Иностранные граждане, желающие официально работать в России, должны будут оплачивать госпошлину в размере 4200 рублей (около 28 тысяч тенге) за оформление или продление патента. Ранее эта сумма была ниже, и теперь увеличение расходов может отразиться на общем количестве казахстанцев, желающих трудиться в соседнем государстве.

Регистрация и учет: новые суммы

Кроме патента, повысились и другие обязательные платежи:

  • Регистрация по месту жительства: теперь обойдется в 1000 рублей (приблизительно 6700 тенге).

  • Постановка на учет по месту пребывания: составит 500 рублей (около 3300 тенге).

  • Продление срока временного пребывания в России: также установлена пошлина в 1000 рублей.

Таким образом, совокупные расходы на оформление необходимых документов для казахстанцев, пребывающих в Россию, возрастут.

Цель изменений — усиление контроля и возмещение затрат

Власти РФ заявляют, что повышение госпошлин направлено на усиление контроля за миграционными потоками, а также на возмещение затрат государственных органов, связанных с оформлением документов и выдачей разрешений на работу.

Кроме того, официальные лица рассчитывают, что новые правила будут дисциплинировать мигрантов, стимулируя их следить за сроками действия документов и соблюдать закон.

Обязательные тесты сохраняются

Параллельно с финансовыми изменениями, Минтруд России подтвердил, что все иностранные специалисты, включая водителей, продавцов и медработников, по-прежнему обязаны сдавать экзамены на знание русского языка и истории России. Льгот или исключений по этим категориям не предусмотрено.

Как это отразится на казахстанцах

Россия традиционно остается одним из основных направлений трудовой миграции для казахстанцев. По оценкам экспертов, ужесточение условий может:

  • снизить интерес к трудоустройству в РФ среди граждан Казахстана;

  • увеличить миграционные расходы;

  • усилить необходимость в грамотной юридической поддержке при оформлении документов.

Многие казахстанцы, ранее планировавшие уехать на заработки, теперь будут вынуждены пересчитать затраты и риски, прежде чем принять окончательное решение.

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