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01.08.2025, 14:43

Важное новшество для тех, кто планирует купить квартиру в Казахстане

Новости Казахстана 0 662

С сентября 2025 года в Казахстане вступают в силу новые правила, существенно меняющие порядок покупки жилья на первичном рынке. Об этом сообщил холдинг «Байтерек». Основное нововведение — полный запрет на расчет наличными при сделках с недвижимостью, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: msk.kprf.ru
Фото: msk.kprf.ru

Только безналичный расчет

Согласно новым нормам, казахстанцы смогут оплачивать покупку жилья у застройщиков исключительно в безналичной форме. Прием наличных застройщиками будет запрещен. Все платежи должны проходить через банки, что обеспечит прозрачность операций и контроль за соблюдением законодательства.

Ужесточение требований к ипотеке

Ипотечные договоры также можно будет заключать только при соблюдении определенных условий со стороны застройщика. В частности, компания обязана предоставить одно из двух:

  • гарантию завершения строительства от Казахстанской жилищной компании (КЖК) или соответствующего акимата;

  • зарегистрированный договор долевого участия в государственной системе «Казреестр».

Без одного из этих документов банк откажет в приеме оплаты и вернет средства покупателю.

Единственный законный договор — долевого участия

Новый порядок полностью исключает возможность заключения так называемых предварительных договоров. Запрещаются:

  • договоры бронирования;

  • предварительные соглашения о купле-продаже;

  • инвестиционные соглашения;

  • любые другие формы неофициальных договоренностей.

Единственным легитимным документом станет договор долевого участия, оформленный в соответствии с формой, утвержденной Министерством национальной экономики РК. После подписания он подлежит обязательной регистрации в системе «Казреестр», после чего застройщик получает официальную выписку. Только после получения этой выписки покупатель может производить оплату.

Запрет на рекламу незаконных объектов

Дополнительно вводится запрет на продвижение и рекламу объектов, не имеющих разрешения на строительство. Это касается как объявлений, так и предложений от застройщиков, оформленных в виде различных незаконных схем.

Как проверить законность объекта

Казахстанцам рекомендуют быть особенно внимательными при покупке жилья в новостройках. Проверить наличие разрешения на строительство можно через:

  • портал homeportal.kz;

  • приложение eGov Mobile;

  • мобильные приложения банков второго уровня.

Кроме того, перед оплатой необходимо:

  1. Убедиться в наличии у застройщика гарантии или регистрации договора в «Казреестре»;

  2. Оформить договор долевого участия строго по утвержденной форме;

  3. Получить у застройщика выписку о регистрации договора;

  4. Лишь после этого перечислять деньги.

Цель нововведений — защита прав покупателей

Все новые меры направлены на повышение прозрачности сделок и защиту граждан от недобросовестных застройщиков. Власти надеются, что таким образом удастся исключить схемы обмана и «заморозки» строительства, а также усилить контроль за отраслью.

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