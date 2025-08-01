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01.08.2025, 15:57

Сам себя сдал: казахстанец похвастался в Сети трюком с «невидимыми» номерами — и угодил под арест

Новости Казахстана 0 674

В Актобе задержан мужчина, который оснастил свой автомобиль специальным механизмом, скрывающим номерные знаки. Устройство срабатывало по нажатию кнопки, после чего номера наклонялись вниз и становились незаметными для камер наблюдения, сообщает Lada.kz со ссылкой на МВД РК.

 

Кадр из видео
Кадр из видео

Сам себе «выдал приговор»

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Казахстана, водитель не просто использовал нелегальное устройство, но и решил публично продемонстрировать свою «находку». Он разместил видео в социальных сетях, гордо демонстрируя, как номера исчезают на его машине.

Этот поступок не остался незамеченным: сотрудники полиции, которые регулярно отслеживают публикации в интернете, быстро обнаружили видео. Камеры видеонаблюдения зафиксировали машину с опущенными номерами в районе Батыс-2. Личность водителя оперативно установили, после чего к нему отправились сотрудники полиции.

Арест и лишение водительских прав

По данным пресс-службы, мужчину привлекли к ответственности по статье 590, часть 4 Кодекса об административных правонарушениях РК. Суд назначил нарушителю административный арест сроком на двое суток и лишил водительских прав на один год.

В полиции предостерегли остальных

В МВД подчеркнули, что подобные механизмы — не оригинальное изобретение и не безобидная шутка, а прямое нарушение закона. Попытки скрыть государственные номерные знаки, независимо от целей, квалифицируются как административное правонарушение и влекут за собой серьезные последствия.

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