Сам себя сдал: казахстанец похвастался в Сети трюком с «невидимыми» номерами — и угодил под арест

Қазақ тіліне аудару

В Актобе задержан мужчина, который оснастил свой автомобиль специальным механизмом, скрывающим номерные знаки. Устройство срабатывало по нажатию кнопки, после чего номера наклонялись вниз и становились незаметными для камер наблюдения, сообщает Lada.kz со ссылкой на МВД РК.

Кадр из видео

Сам себе «выдал приговор»

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Казахстана, водитель не просто использовал нелегальное устройство, но и решил публично продемонстрировать свою «находку». Он разместил видео в социальных сетях, гордо демонстрируя, как номера исчезают на его машине.

Этот поступок не остался незамеченным: сотрудники полиции, которые регулярно отслеживают публикации в интернете, быстро обнаружили видео. Камеры видеонаблюдения зафиксировали машину с опущенными номерами в районе Батыс-2. Личность водителя оперативно установили, после чего к нему отправились сотрудники полиции.

Арест и лишение водительских прав

По данным пресс-службы, мужчину привлекли к ответственности по статье 590, часть 4 Кодекса об административных правонарушениях РК. Суд назначил нарушителю административный арест сроком на двое суток и лишил водительских прав на один год.

В полиции предостерегли остальных

В МВД подчеркнули, что подобные механизмы — не оригинальное изобретение и не безобидная шутка, а прямое нарушение закона. Попытки скрыть государственные номерные знаки, независимо от целей, квалифицируются как административное правонарушение и влекут за собой серьезные последствия.