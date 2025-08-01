Фейки как инструмент раскола: Казахстан становится мишенью дезинформации

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Создание и распространение провокационных фейков в казахстанском информационном пространстве направлено на дестабилизацию общества и попытку втянуть страну в международные конфликты. Об этом говорится в первом аналитическом обзоре Центра по борьбе с дезинформацией, который начал работу при Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: yandex.by

Миссия центра — защита граждан от лжи

Центр по борьбе с дезинформацией нацелен на:

выявление и опровержение фейков;

предоставление достоверной информации по актуальным темам;

формирование культуры критического восприятия новостей у населения.

В числе ключевых задач — регулярные публикации обзоров фейков, анализ манипуляций и экспертные комментарии к информационным вбросам, способным повлиять на общественное сознание.

Фальшивые видео и "призывы к наёмничеству"

Один из примеров — дипфейки с участием известных казахстанцев. В соцсетях появились ролики, якобы призывающие граждан вступать в вооружённые силы других государств. Эти видео созданы с использованием технологий искусственного интеллекта и не имеют ничего общего с реальными высказываниями политиков и общественных деятелей.

Центр назвал их провокацией, цель которой — дестабилизировать внутреннюю обстановку и втянуть граждан Казахстана в международные вооружённые конфликты.

«Это попытка вызвать сильную эмоциональную реакцию, подорвать доверие к институтам власти, посеять панику и вражду в обществе», — говорится в обзоре.

Несогласованный митинг — ещё одна дезинформационная атака

Другой фейк касался якобы согласованного митинга в Астане против уголовного преследования за наёмничество. В действительности никакого разрешения на проведение подобного мероприятия не выдавалось.

Центр напомнил, что цели, заявленные в подобных акциях, противоречат Конституции Казахстана и закону «О порядке организации и проведения мирных собраний». Недопустимы любые публичные выступления, направленные на:

насильственное изменение государственного строя,

подрыв национальной безопасности,

разжигание розни.

Казахстан — за миротворчество, а не за наёмничество

Центр напомнил, что официальная позиция государства чётко определяет: единственный легитимный формат участия казахстанских военнослужащих в международных операциях — это миротворческие миссии под эгидой ООН.

Фейки о митинге расцениваются как попытка искусственно вызвать раскол в обществе и «перенести конфликт на территорию Казахстана».

Как распознать фейк: советы для казахстанцев

Центр по борьбе с дезинформацией призвал граждан быть критичными к поступающей информации и предложил ориентироваться на следующие признаки фейкового контента:

публикация на анонимных страницах и неизвестных Telegram-каналах без авторства и ссылок на официальные источники;

несоответствие видео и звуковой дорожки (нарушение синхронизации);

неестественная речь — синтезированный голос звучит однотонно, без интонации, пауз и эмоций;

нарушения логики и здравого смысла в содержании.

Заключение

Первая аналитика Центра демонстрирует растущую актуальность борьбы с дезинформацией. Казахстан сталкивается с внешними попытками вмешательства в общественные процессы, и важно, чтобы каждый гражданин осознанно относился к источникам информации, не поддаваясь на провокации и манипуляции.