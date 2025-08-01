Фейки как инструмент раскола: Казахстан становится мишенью дезинформации

Создание и распространение провокационных фейков в казахстанском информационном пространстве направлено на дестабилизацию общества и попытку втянуть страну в международные конфликты. Об этом говорится в первом аналитическом обзоре Центра по борьбе с дезинформацией, который начал работу при Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Центр по борьбе с дезинформацией нацелен на:
выявление и опровержение фейков;
предоставление достоверной информации по актуальным темам;
формирование культуры критического восприятия новостей у населения.
В числе ключевых задач — регулярные публикации обзоров фейков, анализ манипуляций и экспертные комментарии к информационным вбросам, способным повлиять на общественное сознание.
Один из примеров — дипфейки с участием известных казахстанцев. В соцсетях появились ролики, якобы призывающие граждан вступать в вооружённые силы других государств. Эти видео созданы с использованием технологий искусственного интеллекта и не имеют ничего общего с реальными высказываниями политиков и общественных деятелей.
Центр назвал их провокацией, цель которой — дестабилизировать внутреннюю обстановку и втянуть граждан Казахстана в международные вооружённые конфликты.
«Это попытка вызвать сильную эмоциональную реакцию, подорвать доверие к институтам власти, посеять панику и вражду в обществе», — говорится в обзоре.
Другой фейк касался якобы согласованного митинга в Астане против уголовного преследования за наёмничество. В действительности никакого разрешения на проведение подобного мероприятия не выдавалось.
Центр напомнил, что цели, заявленные в подобных акциях, противоречат Конституции Казахстана и закону «О порядке организации и проведения мирных собраний». Недопустимы любые публичные выступления, направленные на:
насильственное изменение государственного строя,
подрыв национальной безопасности,
разжигание розни.
Центр напомнил, что официальная позиция государства чётко определяет: единственный легитимный формат участия казахстанских военнослужащих в международных операциях — это миротворческие миссии под эгидой ООН.
Фейки о митинге расцениваются как попытка искусственно вызвать раскол в обществе и «перенести конфликт на территорию Казахстана».
Центр по борьбе с дезинформацией призвал граждан быть критичными к поступающей информации и предложил ориентироваться на следующие признаки фейкового контента:
публикация на анонимных страницах и неизвестных Telegram-каналах без авторства и ссылок на официальные источники;
несоответствие видео и звуковой дорожки (нарушение синхронизации);
неестественная речь — синтезированный голос звучит однотонно, без интонации, пауз и эмоций;
нарушения логики и здравого смысла в содержании.
Первая аналитика Центра демонстрирует растущую актуальность борьбы с дезинформацией. Казахстан сталкивается с внешними попытками вмешательства в общественные процессы, и важно, чтобы каждый гражданин осознанно относился к источникам информации, не поддаваясь на провокации и манипуляции.
Комментарии0 комментарий(ев)