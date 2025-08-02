Токаев поручил усилить боевой потенциал армии Казахстана

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Министерству обороны принять меры по укреплению боевого потенциала вооруженных сил страны. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства, сообщает Lada.kz.

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Армии — новая задача: усилить боеспособность

На рабочем совещании с министром обороны глава государства поставил ключевую задачу — продолжить наращивание военной мощи страны. Особый акцент был сделан на следующих направлениях:

повышение мобильности подразделений;

развитие системы противовоздушной обороны;

расширение и оснащение беспилотных подразделений;

укрепление военной инфраструктуры.

По словам президента, эти меры необходимы для обеспечения полной готовности армии к любым потенциальным вызовам.

Забота о солдатах: безопасность и профилактика травм

Отдельно Токаев подчеркнул необходимость усилить меры безопасности военнослужащих. Он призвал министерство уделить больше внимания профилактике травматизма в рядах армии, чтобы сохранить здоровье и боеспособность личного состава.

Казахстан усиливает оборону, но не готовится к войне

Напомним, в апреле Министерство обороны Казахстана заявляло, что страна не готовится к военным действиям. Тогда же был представлен проект закона «О территориальной обороне», вызвавший дискуссии в обществе.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что документ не направлен против каких-либо государств, включая Россию. Россия остаётся для Казахстана стратегическим партнёром — страны сотрудничают в рамках таких международных организаций, как ОДКБ, СНГ, ШОС и ЕАЭС.